Боец ВС РФ два дня в одиночку оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт

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Российский штурмовик в одиночку держал оборону опорного пункта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий практически в одиночку в течение двух суток удерживал оборону отбитого у ВСУ опорного пункта в районе Новомихайловки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Под Новомихайловкой наши бойцы творят настоящие чудеса. Одна из последних историй — наш штурмовик двое суток практически в одиночку держал оборону опорного пункта, который ребята отбили у ВСУ», — рассказал Кимаковский ТАСС.

По словам Кимаковского, во время штурма боец был вынужден отделиться от основных сил. Он смог противостоять атакам украинских войск до прибытия подкрепления.

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Российский военнослужащий практически в одиночку в течение двух суток удерживал оборону отбитого у ВСУ опорного пункта в районе Новомихайловки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Под Новомихайловкой наши бойцы творят настоящие чудеса. Одна из последних историй — наш штурмовик двое суток практически в одиночку держал оборону опорного пункта, который ребята отбили у ВСУ», — рассказал Кимаковский ТАСС. По словам Кимаковского, во время штурма боец был вынужден отделиться от основных сил. Он смог противостоять атакам украинских войск до прибытия подкрепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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