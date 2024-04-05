Боец ВС РФ два дня в одиночку оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт

05 апреля 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Российский штурмовик в одиночку держал оборону опорного пункта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военнослужащий практически в одиночку в течение двух суток удерживал оборону отбитого у ВСУ опорного пункта в районе Новомихайловки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Под Новомихайловкой наши бойцы творят настоящие чудеса. Одна из последних историй — наш штурмовик двое суток практически в одиночку держал оборону опорного пункта, который ребята отбили у ВСУ», — рассказал Кимаковский ТАСС. По словам Кимаковского, во время штурма боец был вынужден отделиться от основных сил. Он смог противостоять атакам украинских войск до прибытия подкрепления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военнослужащий практически в одиночку в течение двух суток удерживал оборону отбитого у ВСУ опорного пункта в районе Новомихайловки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Под Новомихайловкой наши бойцы творят настоящие чудеса. Одна из последних историй — наш штурмовик двое суток практически в одиночку держал оборону опорного пункта, который ребята отбили у ВСУ», — рассказал Кимаковский ТАСС. По словам Кимаковского, во время штурма боец был вынужден отделиться от основных сил. Он смог противостоять атакам украинских войск до прибытия подкрепления.