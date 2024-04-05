ВС РФ пресекли попытку теракта в районе Краснодарского края

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края Фото:
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Вооруженные силы России успешно предотвратили террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края. Об этом заявил глава района Роман Бублик.

«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — сообщил Бублик в своем telegram-канале.

Глава Ейского района подчеркнул, что сообщения о вспышках в небе, которые появились в социальных сетях, не являются признаком угрозы для региона. На территории района разрушений нет, добавил Роман Бублик

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Вооруженные силы России успешно предотвратили террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края. Об этом заявил глава района Роман Бублик. «Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — сообщил Бублик в своем telegram-канале. Глава Ейского района подчеркнул, что сообщения о вспышках в небе, которые появились в социальных сетях, не являются признаком угрозы для региона. На территории района разрушений нет, добавил Роман Бублик
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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