ВС РФ пресекли попытку теракта в районе Краснодарского края

Вооруженные силы России успешно предотвратили террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края. Об этом заявил глава района Роман Бублик.
«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», —
Глава Ейского района подчеркнул, что сообщения о вспышках в небе, которые появились в социальных сетях, не являются признаком угрозы для региона. На территории района разрушений нет, добавил Роман Бублик
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