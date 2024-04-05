ВС РФ пресекли попытку теракта в районе Краснодарского края

05 апреля 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России успешно предотвратили террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края. Об этом заявил глава района Роман Бублик. «Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — сообщил Бублик в своем telegram-канале. Глава Ейского района подчеркнул, что сообщения о вспышках в небе, которые появились в социальных сетях, не являются признаком угрозы для региона. На территории района разрушений нет, добавил Роман Бублик Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России успешно предотвратили террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края. Об этом заявил глава района Роман Бублик. «Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — сообщил Бублик в своем telegram-канале. Глава Ейского района подчеркнул, что сообщения о вспышках в небе, которые появились в социальных сетях, не являются признаком угрозы для региона. На территории района разрушений нет, добавил Роман Бублик