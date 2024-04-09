Автолюбителям рассказали о способах получения выплат при стихийных бедствиях

Автовладельцы могут получить выплату за ущерб от стихийных бедствий через суд
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Паводок шоссе Тюнина. Курган, машина в воде, паводок
Автовладельцы могут получить выплаты через суд несколькими способами Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Владельцы автомобилей имеют право на получение компенсации в судебном порядке за ущерб, возникший в результате стихийных бедствий, которые были вызваны халатностью должностных лиц. Об этом и других способах получения компенсации корреспонденту URA.RU рассказала адвокат Ирина Зуй.

«Владельцы автомобилей могут рассчитывать на получение компенсаций в судебном порядке в ряде случаев. Во-первых, если ущерб автомобилям из-за стихийного бедствия был причинен вследствие халатности должностных лиц, то при возбуждении уголовного дела в отношении последних владельцы автомобилей могут выдвинуть иски о возмещении ущерба в гражданском процессе. Как правило, ответчиками по иску будут или чиновники ответственных государственных и муниципальных учреждений, или представители строительных, дорожных и иных компаний, отвечавшие, например, за качество постройки дамбы или моста», — заявила Зуй.

Если в договоре КАСКО предусмотрена выплата компенсации в случае стихийных бедствий, но страховая компания отказывается ее выплачивать, вы имеете право подать иск на эту компанию. В случае, если суд установит, что страховая компания обязана выплатить компенсацию, данное решение будет обязательным для исполнения, и компенсация будет вам возвращена, заявила адвокат.

Кроме того, существуют примеры оказания помощи владельцам поврежденных автомобилей со стороны различных уровней власти, федерального правительства, а также благотворительных организаций. Однако следует помнить, что это лишь единичные инициативы, и нет никаких обязательств для указанных организаций или структур по предоставлению адресной помощи, заключила Ирина Зуй.

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители провели митинг у администрации города. Омбудсмены контролируют эвакуацию людей в Оренбургской области, передает РАПСИ.

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Владельцы автомобилей имеют право на получение компенсации в судебном порядке за ущерб, возникший в результате стихийных бедствий, которые были вызваны халатностью должностных лиц. Об этом и других способах получения компенсации корреспонденту URA.RU рассказала адвокат Ирина Зуй. «Владельцы автомобилей могут рассчитывать на получение компенсаций в судебном порядке в ряде случаев. Во-первых, если ущерб автомобилям из-за стихийного бедствия был причинен вследствие халатности должностных лиц, то при возбуждении уголовного дела в отношении последних владельцы автомобилей могут выдвинуть иски о возмещении ущерба в гражданском процессе. Как правило, ответчиками по иску будут или чиновники ответственных государственных и муниципальных учреждений, или представители строительных, дорожных и иных компаний, отвечавшие, например, за качество постройки дамбы или моста», — заявила Зуй. Если в договоре КАСКО предусмотрена выплата компенсации в случае стихийных бедствий, но страховая компания отказывается ее выплачивать, вы имеете право подать иск на эту компанию. В случае, если суд установит, что страховая компания обязана выплатить компенсацию, данное решение будет обязательным для исполнения, и компенсация будет вам возвращена, заявила адвокат. Кроме того, существуют примеры оказания помощи владельцам поврежденных автомобилей со стороны различных уровней власти, федерального правительства, а также благотворительных организаций. Однако следует помнить, что это лишь единичные инициативы, и нет никаких обязательств для указанных организаций или структур по предоставлению адресной помощи, заключила Ирина Зуй. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены, возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители провели митинг у администрации города. Омбудсмены контролируют эвакуацию людей в Оренбургской области, передает РАПСИ.
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Ссылки по теме
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