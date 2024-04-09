В Госдуме хотят отменить ЕГЭ и ОГЭ для детей из затопленных округов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением отменить обязательную сдачу ОГЭ и ЕГЭ для школьников из районов, пострадавших от наводнений. Она также призвала утвердить список школ, ученики которых смогут пройти ГИА как школьники из новых регионов РФ.
«Считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в девятых и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска», — говорится в обращении Останиной, передает РИА Новости. Она добавила, что необходимо утвердить список школ, расположенных в зоне наводнений, чтобы их ученики смогли пройти ГИА как школьники новых российских регионов.
Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. В регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. В Оренбуржье вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он посетит регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией, передает MK.RU. Мэр города Орска Василий Козупица рассказал, что пострадавшие от паводка семьи в виде первоочередной меры получат 100 тысяч рублей, сообщает Life.
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Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением отменить обязательную сдачу ОГЭ и ЕГЭ для школьников из районов, пострадавших от наводнений. Она также призвала утвердить список школ, ученики которых смогут пройти ГИА как школьники из новых регионов РФ. «Считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в девятых и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска», — говорится в обращении Останиной, передает РИА Новости. Она добавила, что необходимо утвердить список школ, расположенных в зоне наводнений, чтобы их ученики смогли пройти ГИА как школьники новых российских регионов. Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. В регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. В Оренбуржье вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он посетит регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией, передает MK.RU. Мэр города Орска Василий Козупица рассказал, что пострадавшие от паводка семьи в виде первоочередной меры получат 100 тысяч рублей, сообщает Life.