В Госдуме хотят отменить ЕГЭ и ОГЭ для детей из затопленных округов

Останина: надо отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов

09 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Нина Останина предложила отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением отменить обязательную сдачу ОГЭ и ЕГЭ для школьников из районов, пострадавших от наводнений. Она также призвала утвердить список школ, ученики которых смогут пройти ГИА как школьники из новых регионов РФ. «Считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в девятых и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска», — говорится в обращении Останиной, передает РИА Новости. Она добавила, что необходимо утвердить список школ, расположенных в зоне наводнений, чтобы их ученики смогли пройти ГИА как школьники новых российских регионов. Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. В регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. В Оренбуржье вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он посетит регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией, передает MK.RU . Мэр города Орска Василий Козупица рассказал, что пострадавшие от паводка семьи в виде первоочередной меры получат 100 тысяч рублей, сообщает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением отменить обязательную сдачу ОГЭ и ЕГЭ для школьников из районов, пострадавших от наводнений. Она также призвала утвердить список школ, ученики которых смогут пройти ГИА как школьники из новых регионов РФ. «Считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в девятых и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска», — говорится в обращении Останиной, передает РИА Новости. Она добавила, что необходимо утвердить список школ, расположенных в зоне наводнений, чтобы их ученики смогли пройти ГИА как школьники новых российских регионов. Критическая ситуация с паводком сейчас в Оренбургской области. В регионе прорвало дамбу. Около семи тысяч домов оказались подтопленными. В Оренбуржье вылетел глава МЧС России Александр Куренков, он посетит регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией, передает MK.RU. Мэр города Орска Василий Козупица рассказал, что пострадавшие от паводка семьи в виде первоочередной меры получат 100 тысяч рублей, сообщает Life.