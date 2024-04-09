Глава МЧС озвучил причины масштабного половодья в РФ

Основными факторами обширного половодья в России стали промерзание почвы, обильные снегопады, резкое увеличение температуры и дожди. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков.
«Одной из основных причин масштабного половодья в РФ стало промерзание почвы», — передает слова Куренкова ТАСС. Он добавил, что другими факторами для возникновения паводка стали обильное накопление снега, резкое повышение температуры и большое количество осадков.
В Курганской и Тюменской областях введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. В Зауралье в реке Тобол в районе Звериноголовского района начался подъем воды. Уровень может достичь 11 метров. Введение режима ЧС федерального масштаба, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может быть рассмотрен по поручению главы государства.
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