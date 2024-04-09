Глава МЧС озвучил причины масштабного половодья в РФ

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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
Обильные снегопады стали одной из причин масштабного половодья в России, заявил Александр Куренков Фото:
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Основными факторами обширного половодья в России стали промерзание почвы, обильные снегопады, резкое увеличение температуры и дожди. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков.

«Одной из основных причин масштабного половодья в РФ стало промерзание почвы», — передает слова Куренкова ТАСС. Он добавил, что другими факторами для возникновения паводка стали обильное накопление снега, резкое повышение температуры и большое количество осадков.

В Курганской и Тюменской областях введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. В Зауралье в реке Тобол в районе Звериноголовского района начался подъем воды. Уровень может достичь 11 метров. Введение режима ЧС федерального масштаба, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может быть рассмотрен по поручению главы государства.

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Основными факторами обширного половодья в России стали промерзание почвы, обильные снегопады, резкое увеличение температуры и дожди. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков. «Одной из основных причин масштабного половодья в РФ стало промерзание почвы», — передает слова Куренкова ТАСС. Он добавил, что другими факторами для возникновения паводка стали обильное накопление снега, резкое повышение температуры и большое количество осадков. В Курганской и Тюменской областях введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. В Зауралье в реке Тобол в районе Звериноголовского района начался подъем воды. Уровень может достичь 11 метров. Введение режима ЧС федерального масштаба, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, может быть рассмотрен по поручению главы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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