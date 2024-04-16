Подполье: ВС РФ ударили по складу в Черкасской области

16 апреля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Подробности удара Сергей Лебедев не стал приводит Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России атаковала склад ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Этой ночью прилетело… в склад в городе Умани Черкасской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Других подробностей он не привел. По данным подполья, в Умани находится большая перевалочная база. Через нее ездят фуры, танки и грузовые машины, перевозящие лодки. Ранее он рассказал, что российские военные ударили по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. По его словам, ВСУ готовили его для принятия истребителей F-16. Ночью в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России атаковала склад ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Этой ночью прилетело… в склад в городе Умани Черкасской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Других подробностей он не привел. По данным подполья, в Умани находится большая перевалочная база. Через нее ездят фуры, танки и грузовые машины, перевозящие лодки. Ранее он рассказал, что российские военные ударили по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. По его словам, ВСУ готовили его для принятия истребителей F-16. Ночью в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога.