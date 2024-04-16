Подполье: ВС РФ ударили по складу в Черкасской области

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Подробности удара Сергей Лебедев не стал приводит Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России атаковала склад ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Этой ночью прилетело… в склад в городе Умани Черкасской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Других подробностей он не привел.

По данным подполья, в Умани находится большая перевалочная база. Через нее ездят фуры, танки и грузовые машины, перевозящие лодки.

Ранее он рассказал, что российские военные ударили по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. По его словам, ВСУ готовили его для принятия истребителей F-16. Ночью в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога.

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Армия России атаковала склад ВСУ в Черкасской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Этой ночью прилетело… в склад в городе Умани Черкасской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Других подробностей он не привел. По данным подполья, в Умани находится большая перевалочная база. Через нее ездят фуры, танки и грузовые машины, перевозящие лодки. Ранее он рассказал, что российские военные ударили по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. По его словам, ВСУ готовили его для принятия истребителей F-16. Ночью в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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