Британия объявила санкции против вооруженных сил Ирана

18 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

США и Британия ввели санкции против производителей БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Великобритания расширила санкций список против Ирана, включив в него Генштаб ВС и Военно-морские силы КСИР. Также санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц, связанных с производством БПЛА, внесли США «Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану, включив в него физических лиц, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР», — сообщается на сайте правительства Великобритании. А в американский список санкции попали физические и юридические лица, которые связаны с производством беспилотников в Иране, сообщили в Госдепе . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания расширила санкций список против Ирана, включив в него Генштаб ВС и Военно-морские силы КСИР. Также санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц, связанных с производством БПЛА, внесли США «Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану, включив в него физических лиц, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР», — сообщается на сайте правительства Великобритании. А в американский список санкции попали физические и юридические лица, которые связаны с производством беспилотников в Иране, сообщили в Госдепе.