Британия объявила санкции против вооруженных сил Ирана

Великобритания расширила санкций список против Ирана, включив в него Генштаб ВС и Военно-морские силы КСИР. Также санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц, связанных с производством БПЛА, внесли США
«Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану, включив в него физических лиц, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР», — сообщается на сайте правительства Великобритании. А в американский список санкции попали физические и юридические лица, которые связаны с производством беспилотников в Иране, сообщили в Госдепе.
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Великобритания расширила санкций список против Ирана, включив в него Генштаб ВС и Военно-морские силы КСИР. Также санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц, связанных с производством БПЛА, внесли США «Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану, включив в него физических лиц, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР», — сообщается на сайте правительства Великобритании. А в американский список санкции попали физические и юридические лица, которые связаны с производством беспилотников в Иране, сообщили в Госдепе.