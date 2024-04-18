Британия объявила санкции против вооруженных сил Ирана

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США и Британия ввели санкции против производителей БПЛА Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Великобритания расширила санкций список против Ирана, включив в него Генштаб ВС и Военно-морские силы КСИР. Также санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц, связанных с производством БПЛА, внесли США

«Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану, включив в него физических лиц, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР», — сообщается на сайте правительства Великобритании. А в американский список санкции попали физические и юридические лица, которые связаны с производством беспилотников в Иране, сообщили в Госдепе.

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Великобритания расширила санкций список против Ирана, включив в него Генштаб ВС и Военно-морские силы КСИР. Также санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц, связанных с производством БПЛА, внесли США «Британия расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану, включив в него физических лиц, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР», — сообщается на сайте правительства Великобритании. А в американский список санкции попали физические и юридические лица, которые связаны с производством беспилотников в Иране, сообщили в Госдепе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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