Reuters: США передадут Украине миллиард долларов

23 апреля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Байден обещал деньги для Зеленского Фото: Official White House / Cameron Smith США собираются передать Украине 1 миллиард долларов в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает издание Reuters. «Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи на 1 миллиард долларов для Украины», — передает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Договор о передаче средств еще не подписан. Накануне президент Украины Владимир Зеленский созванивался с американским президентом Джо Байденом. Байден пообещал Зеленскому новый транш в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США собираются передать Украине 1 миллиард долларов в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает издание Reuters. «Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи на 1 миллиард долларов для Украины», — передает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Договор о передаче средств еще не подписан. Накануне президент Украины Владимир Зеленский созванивался с американским президентом Джо Байденом. Байден пообещал Зеленскому новый транш в ближайшее время.