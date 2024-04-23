Reuters: США передадут Украине миллиард долларов

Байден обещал деньги для Зеленского
США собираются передать Украине 1 миллиард долларов в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает издание Reuters.
«Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи на 1 миллиард долларов для Украины», —
Накануне президент Украины Владимир Зеленский созванивался с американским президентом Джо Байденом. Байден пообещал Зеленскому новый транш в ближайшее время.
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