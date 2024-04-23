Reuters: США передадут Украине миллиард долларов

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден обещал деньги для Зеленского Фото:

США собираются передать Украине 1 миллиард долларов в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает издание Reuters.

«Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи на 1 миллиард долларов для Украины», — передает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Договор о передаче средств еще не подписан.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский созванивался с американским президентом Джо Байденом. Байден пообещал Зеленскому новый транш в ближайшее время.

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США собираются передать Украине 1 миллиард долларов в следующем пакете военной помощи. Об этом сообщает издание Reuters. «Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи на 1 миллиард долларов для Украины», — передает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Договор о передаче средств еще не подписан. Накануне президент Украины Владимир Зеленский созванивался с американским президентом Джо Байденом. Байден пообещал Зеленскому новый транш в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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