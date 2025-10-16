Путин напомнил о роли России в мировом энергорынке

Россия сохраняет ведущие позиции на мировом энергетическом рынке, несмотря на недобросовестную конкуренцию со стороны отдельных стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, доля России в мировой добыче нефти составляет около 10%.

«Россия остается одним из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее <...> Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также подчеркнул, что стабильность и предсказуемость российского экспорта энергоносителей имеют ключевое значение для мировой экономики. Кроме того, президент отметил, что отказ Европы от российского газа ускорил перенаправление поставок к более надежным и предсказуемым покупателям.

В Москве с 15 по 17 октября 2025 года проходит форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), организованный фондом «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства энергетики и столичной администрации. Основной темой мероприятия в этом году стало совместное формирование энергетики будущего. В рамках программы запланировано более 60 тематических сессий и деловых обсуждений, в которых примут участие свыше 100 экспертов и докладчиков.

