Политолог Шатров: США не допустят членства Палестины в ООН

США не позволят Палестине стать членом Организации Объединенных Наций (ООН), наложив вето. Такие действия сделают Израиль более зависимым от Вашингтона, так как европейские союзники останутся за Палестину. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
«Палестина желает стать полноправным членом ООН, а для этого потребуется решение Совбеза. США не допустят этого, наложат вето на резолюцию. Палестина однозначно выиграет при таком развитии ситуации, а Израиль многое потеряет, становясь еще более зависимым от США, при этом лишившись почти всех других союзников», — сказал Игорь Шатров.
По его словам, массовое решение стран признать Палестину является показателем падения авторитета Соединенных Штатов. «Европейцы устали от диктата, ищут любой повод, чтобы выразить протест. Их не устраивает экспансионистская политика американцев, которые используют трудности Евросоюза на фоне кризиса на Украине себе во благо. Если напрямую возразить не удается, то даже признанием палестинской государственности европейцы пытаются выразить собственную, отличную от США, позицию, заявить о себе как о суверенном политическом субъекте», — отметил эксперт.
Действия европейских стран также направлены на остановку кровопролития, добавил Шатров. «Они, конечно же, хотят подтолкнуть Израиль к возобновлению переговоров с Палестинской автономией, рассчитывая стать полноправными участниками процесса палестино-израильского урегулирования. Это поспособствует повышению их реноме», — подчеркнул собеседник агентства.
Генеральная Ассамблея ООН 13 мая приняла резолюцию, признавшую право палестинцев на полноценное членство в ООН. Это фактически подтверждает поддержку независимости Палестины. Государство поддержали 143 страны из 193-х членов ООН. Девять высказались против, а 25 стран воздержались от голосования. Норвегия, Испания и Ирландия заявили, что признали независимость Палестины.
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