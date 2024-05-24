NBC: США опасаются военной эскалации от КНДР перед выборами для Трампа

25 мая 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Белый дом подозревает, что Москва и Пхеньян могут сговориться перед выборами США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году КНДР перед выборами президента в США может предпринять различные провокационные действия за десятилетие. Так считают американские власти, пишет NBC со ссылкой на источники. «Администрация [президента США Джо] Байдена все больше обеспокоена усиливающимся военным союзом между Россией и Северной Кореей… Официальные лица США готовятся к тому, что Северная Корея может предпринять свои самые провокационные военные действия за десятилетие накануне президентских выборов в США», — пишет издание со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников США. Они не сомневаются, что Северная Корея поведет себя провокационно перед выборами, которые пройдут в начале октября 2024 года. Вопрос лишь насколько сильной станет эскалация. Издание называет такое развитие событий «октябрьским сюрпризом» для США. Байден ранее высказал готовность провести дебаты с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Действующий американский лидер дал согласие на их организацию. При этом Байден считает, что Трамп откажется признать результаты выборов президент, если вновь потерпит поражение, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

КНДР перед выборами президента в США может предпринять различные провокационные действия за десятилетие. Так считают американские власти, пишет NBC со ссылкой на источники. «Администрация [президента США Джо] Байдена все больше обеспокоена усиливающимся военным союзом между Россией и Северной Кореей… Официальные лица США готовятся к тому, что Северная Корея может предпринять свои самые провокационные военные действия за десятилетие накануне президентских выборов в США», — пишет издание со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников США. Они не сомневаются, что Северная Корея поведет себя провокационно перед выборами, которые пройдут в начале октября 2024 года. Вопрос лишь насколько сильной станет эскалация. Издание называет такое развитие событий «октябрьским сюрпризом» для США. Байден ранее высказал готовность провести дебаты с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Действующий американский лидер дал согласие на их организацию. При этом Байден считает, что Трамп откажется признать результаты выборов президент, если вновь потерпит поражение, пишет RT.