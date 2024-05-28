Ипотечникам позволят продавать заложенное жилье

В Госдуме рассмотрят законопроект, который позволит ипотечникам самостоятельно продавать заложенное имущество. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Законопроектом предлагается установить право залогодателя — физического лица самостоятельно осуществлять реализацию заложенного имущества. Ко второму чтению было принято решение предоставить возможность продажи имущества даже в случаях, когда просрочки вообще нет», — передает слова Аксакова «Парламентская газета».
По его словам, это позволит гражданам продать заложенное имущество, чтобы досрочно погасить кредит. Законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 28 мая.
Ранее сообщалось, что Минстрой готовит новые идеи льготной ипотеки для семей с детьми, которым больше шести лет. Минфин РФ предложил увеличить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Такое повышение хотят провести после 1 июля.
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