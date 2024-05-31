В Челябинске осудили свердловчанина за 22 кг изъятого наркотика. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, наркотики, вещдок, гашиш
За изготовление и сбыт наркотиков мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы Фото:

Челябинский областной суд признал виновным жителя Свердловской области, у которого изъяли 22,7 килограмма синтетического наркотика. Как URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчина выпускал запрещенные вещества с целью сбыта.

«Мужчина был признан виновным в незаконном производстве, сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Приговорен к 15 годам лишения свободы», — отметили в пресс-службе ФСБ.

Обвиняемый наладил производство синтетических наркотиков в частном доме и планировал их сбыт. Крупную партию изъяли в ходе неотложных следственных действий. На месте преступления также были обнаружены химические реактивы и оборудование, используемые для производства.

Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. Также придется выплатить судебный штраф размером 150 тысяч рублей.

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Челябинский областной суд признал виновным жителя Свердловской области, у которого изъяли 22,7 килограмма синтетического наркотика. Как URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчина выпускал запрещенные вещества с целью сбыта. «Мужчина был признан виновным в незаконном производстве, сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Приговорен к 15 годам лишения свободы», — отметили в пресс-службе ФСБ. Обвиняемый наладил производство синтетических наркотиков в частном доме и планировал их сбыт. Крупную партию изъяли в ходе неотложных следственных действий. На месте преступления также были обнаружены химические реактивы и оборудование, используемые для производства. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. Также придется выплатить судебный штраф размером 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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