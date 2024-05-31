Челябинский областной суд признал виновным жителя Свердловской области, у которого изъяли 22,7 килограмма синтетического наркотика. Как URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчина выпускал запрещенные вещества с целью сбыта.
«Мужчина был признан виновным в незаконном производстве, сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Приговорен к 15 годам лишения свободы», — отметили в пресс-службе ФСБ.
Обвиняемый наладил производство синтетических наркотиков в частном доме и планировал их сбыт. Крупную партию изъяли в ходе неотложных следственных действий. На месте преступления также были обнаружены химические реактивы и оборудование, используемые для производства.
Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима. Также придется выплатить судебный штраф размером 150 тысяч рублей.
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