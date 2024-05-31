31 мая 2024

Актер Дмитрий Липинский найден мертвым в Москве: биография, причины смерти

Скончался актер Дмитрий Липинский
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Тело актера обнаружили в его квартире в Новой Москве
Тело актера обнаружили в его квартире в Новой Москве Фото:

В СМИ 30 мая сообщили о гибели молодого актера Дмитрия Липинского. URA.RU расскажет, что известно о трагедии и жизни артиста.

Липинский скончался в своей квартире

Тело 34—летнего актера Дмитрия Липинского вечером 31 мая обнаружили в его квартире в поселке Московский в Новой Москве. Дверь в жилье пришлось взламывать, так как она была закрыта изнутри, а сам актер не выходил на связь с родственниками и в этот день не вышел на работу.

Биография артиста

Липинский родился в Москве 29 апреля 1990 года. В 2013 году окончил мастерскую Сергея Женовача в ГИТИС. После был принят в труппу театра «Студия театрального искусства», созданного его педагогом.

Известность получил после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...». Позже снялся в короткометражном фильме Надежды Степановой «Rocket Q» и сериале «Тихий Дон».

В театре играл в постановках: «Записки покойника», «Мальчики», «Три года», «Записные книжки», «Кира Георгиевна», «Мастер и Маргарита», «Три сестры», «Один день в Макондо».

Причины смерти

Родственники и коллеги Липинского забили тревогу после того, как он не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Мама артиста предположила, что ему стало плохо. Квартира актера оказалась заперта изнутри и экстренным службам пришлось взламывать дверь. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование. Точная причина смерти Липинского не названа.

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В СМИ 30 мая сообщили о гибели молодого актера Дмитрия Липинского. URA.RU расскажет, что известно о трагедии и жизни артиста. Липинский скончался в своей квартире Тело 34—летнего актера Дмитрия Липинского вечером 31 мая обнаружили в его квартире в поселке Московский в Новой Москве. Дверь в жилье пришлось взламывать, так как она была закрыта изнутри, а сам актер не выходил на связь с родственниками и в этот день не вышел на работу. Биография артиста Липинский родился в Москве 29 апреля 1990 года. В 2013 году окончил мастерскую Сергея Женовача в ГИТИС. После был принят в труппу театра «Студия театрального искусства», созданного его педагогом. Известность получил после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...». Позже снялся в короткометражном фильме Надежды Степановой «Rocket Q» и сериале «Тихий Дон». В театре играл в постановках: «Записки покойника», «Мальчики», «Три года», «Записные книжки», «Кира Георгиевна», «Мастер и Маргарита», «Три сестры», «Один день в Макондо». Причины смерти Родственники и коллеги Липинского забили тревогу после того, как он не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Мама артиста предположила, что ему стало плохо. Квартира актера оказалась заперта изнутри и экстренным службам пришлось взламывать дверь. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование. Точная причина смерти Липинского не названа.
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