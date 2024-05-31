Актер Дмитрий Липинский найден мертвым в Москве: биография, причины смерти

В СМИ 30 мая сообщили о гибели молодого актера Дмитрия Липинского. URA.RU расскажет, что известно о трагедии и жизни артиста.
Липинский скончался в своей квартире
Тело 34—летнего актера Дмитрия Липинского вечером 31 мая обнаружили в его квартире в поселке Московский в Новой Москве. Дверь в жилье пришлось взламывать, так как она была закрыта изнутри, а сам актер не выходил на связь с родственниками и в этот день не вышел на работу.
Биография артиста
Липинский родился в Москве 29 апреля 1990 года. В 2013 году окончил мастерскую Сергея Женовача в ГИТИС. После был принят в труппу театра «Студия театрального искусства», созданного его педагогом.
Известность получил после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...». Позже снялся в короткометражном фильме Надежды Степановой «Rocket Q» и сериале «Тихий Дон».
В театре играл в постановках: «Записки покойника», «Мальчики», «Три года», «Записные книжки», «Кира Георгиевна», «Мастер и Маргарита», «Три сестры», «Один день в Макондо».
Причины смерти
Родственники и коллеги Липинского забили тревогу после того, как он не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Мама артиста предположила, что ему стало плохо. Квартира актера оказалась заперта изнутри и экстренным службам пришлось взламывать дверь. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование. Точная причина смерти Липинского не названа.
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