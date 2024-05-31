Актер Дмитрий Липинский скончался в своей квартире в Новой Москве. Об этом заявили журналисты.
«Скончался актер Дмитрий Липинский. Тело нашли в его квартире в поселение Московский. Сейчас на месте работают сотрудники полиции», — сообщает телеканал 360. Уточняется, что дверь в его квартиру пришлось взламывать.
Родственники ранее не смогли дозвониться до Липинского и обратились в экстренные службы. Актер также не вышел на работу и ни с кем не выходил на связь, сообщает телеканал.
Липинскому было 34 года. Он стал известен после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...», а позже снялся в сериале «Тихий Дон».
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