31 мая 2024

Скончался актер Дмитрий Липинский

© Служба новостей «URA.RU»
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На место трагедии прибыли экстренные службы
На место трагедии прибыли экстренные службы Фото:

Актер Дмитрий Липинский скончался в своей квартире в Новой Москве. Об этом заявили журналисты. 

«Скончался актер Дмитрий Липинский. Тело нашли в его квартире в поселение Московский. Сейчас на месте работают сотрудники полиции», — сообщает телеканал 360. Уточняется, что дверь в его квартиру пришлось взламывать.

Родственники ранее не смогли дозвониться до Липинского и обратились в экстренные службы. Актер также не вышел на работу и ни с кем не выходил на связь, сообщает телеканал.

Липинскому было 34 года. Он стал известен после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...», а позже снялся в сериале «Тихий Дон».

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Актер Дмитрий Липинский скончался в своей квартире в Новой Москве. Об этом заявили журналисты.  «Скончался актер Дмитрий Липинский. Тело нашли в его квартире в поселение Московский. Сейчас на месте работают сотрудники полиции», — сообщает телеканал 360. Уточняется, что дверь в его квартиру пришлось взламывать. Родственники ранее не смогли дозвониться до Липинского и обратились в экстренные службы. Актер также не вышел на работу и ни с кем не выходил на связь, сообщает телеканал. Липинскому было 34 года. Он стал известен после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...», а позже снялся в сериале «Тихий Дон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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