В России через суд требуют лицензию на аналог популярного датского препарата от диабета

Фармацевтическая компания «Герофарм» обратилась в суд с требованием к датской компании-коллеге Novo Nordisk предоставить принудительную лицензию на выпуск аналога препарат для лечения диабета «Оземпика» «Семавик». Один подобный документ у российской компании уже есть, но только на год, сообщил источник.
«У „Герофарма“ уже есть принудительная лицензия на выпуск аналога этого лекарства — соответствующее разрешение производителю, а также еще одной российской компании „Промомед“ в конце прошлого года выдало российское правительство, после того как Novo Nordisk прекратила поставки „Оземпика“ в страну. Лицензия действует один год», — заявил источник. Его слова передает РБК. Иск на датскую компанию был подан 28 мая и принять к производству 3 июля.
Отмечается, что «Герофарм» также обратилась в арбитраж с иском против французской компании Sanofi. Иск был принят к производству Арбитражным судом Московской области 7 мая 2024 года. В доступных материалах дела нет информации о причинах, которые послужили основанием для подачи иска. Фармкомпания воздержалась от комментариев относительно данного процесса.
Директор по корпоративным связям «Санофи» в странах евразийского региона Юрий Мочалин сообщил, что «Герофарм» выдвигает требование о предоставлении лицензии на использование патента Sanofi на препарат «Туджео» (инсулин гларгин). По его словам, без указанной лицензии российская компания не может в полной мере использовать свой патент на инсулин гларгин.
Ранее глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила, что аналог «Оземпика» можно принимать только при диабете. Без назначения врача нельзя принимать ни одни лекарства, потому что возможны побочные эффекты. Также Преснякова отметила, что «Семавик» пока не имеет практического опыта и клинических наблюдений, пишет «Национальная служба новостей».
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