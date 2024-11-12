Лебедев: ВС РФ ударом уничтожили сразу 70 военных в Харькове

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Российские силы ударом ликвидировали сразу 70 военных в Харькове
Российские силы ударом ликвидировали сразу 70 военных в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара по военной части ВСУ в Харькове уничтожено около 70 украинских военных, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости.

«Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Лебедева. Целью атаки было подавление активности украинской стороны в данном регионе.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ проводят операции по стабилизации фронтовой линии в регионе, наступая в направлении реки Оскол после того, как была освобождена территория Колесниковки. На местности сохраняется повышенный уровень опасности. Российские военнослужащие проводят разведку с целью установления наличия мирного населения в районе.

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В результате удара по военной части ВСУ в Харькове уничтожено около 70 украинских военных, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости. «Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Лебедева. Целью атаки было подавление активности украинской стороны в данном регионе. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ проводят операции по стабилизации фронтовой линии в регионе, наступая в направлении реки Оскол после того, как была освобождена территория Колесниковки. На местности сохраняется повышенный уровень опасности. Российские военнослужащие проводят разведку с целью установления наличия мирного населения в районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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