В результате удара по военной части ВСУ в Харькове уничтожено около 70 украинских военных, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости.
«Ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Лебедева. Целью атаки было подавление активности украинской стороны в данном регионе.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ проводят операции по стабилизации фронтовой линии в регионе, наступая в направлении реки Оскол после того, как была освобождена территория Колесниковки. На местности сохраняется повышенный уровень опасности. Российские военнослужащие проводят разведку с целью установления наличия мирного населения в районе.
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