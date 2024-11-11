11 ноября 2024

В Госдуме назвали уважительные причины для прогула на работе

Депутат Бессараб: стихийное бедствие, ЧС, болезнь являются причинами для прогула
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание соглашения о намерениях Росавтодора и ЧелГУ. Челябинск, чиновник, кабинет, офис, кресло, рабочее место депутата
Отсутствие на работе из-за смерти родственника не будет считаться прогулом Фото:

В перечень уважительных причин для отсутствия на работе входят стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация (ЧС), болезнь и смерть родственника. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб.

«Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, подтвержденная листком временной нетрудоспособности. Также считаются причины личного характера — смерть родственника, к примеру», — рассказала Бессараб в беседе с РИА Новости.

Однако для каждого конкретного случая необходимо предоставлять подтверждающие документы, чтобы избежать возможных споров с работодателем. Депутат отметила, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом.

Как ранее писало URA.RU, работодатель не в праве заставлять трудиться в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации. Если у работника не получилось явиться на работу из-за непогоды, то работодатель не должен его оштрафовать или наказать иным образом, сообщает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В перечень уважительных причин для отсутствия на работе входят стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация (ЧС), болезнь и смерть родственника. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб. «Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, подтвержденная листком временной нетрудоспособности. Также считаются причины личного характера — смерть родственника, к примеру», — рассказала Бессараб в беседе с РИА Новости. Однако для каждого конкретного случая необходимо предоставлять подтверждающие документы, чтобы избежать возможных споров с работодателем. Депутат отметила, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом. Как ранее писало URA.RU, работодатель не в праве заставлять трудиться в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации. Если у работника не получилось явиться на работу из-за непогоды, то работодатель не должен его оштрафовать или наказать иным образом, сообщает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...