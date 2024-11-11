В Госдуме назвали уважительные причины для прогула на работе

Депутат Бессараб: стихийное бедствие, ЧС, болезнь являются причинами для прогула

12 ноября 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Отсутствие на работе из-за смерти родственника не будет считаться прогулом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В перечень уважительных причин для отсутствия на работе входят стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация (ЧС), болезнь и смерть родственника. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб. «Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, подтвержденная листком временной нетрудоспособности. Также считаются причины личного характера — смерть родственника, к примеру», — рассказала Бессараб в беседе с РИА Новости. Однако для каждого конкретного случая необходимо предоставлять подтверждающие документы, чтобы избежать возможных споров с работодателем. Депутат отметила, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом. Как ранее писало URA.RU, работодатель не в праве заставлять трудиться в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации. Если у работника не получилось явиться на работу из-за непогоды, то работодатель не должен его оштрафовать или наказать иным образом, сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В перечень уважительных причин для отсутствия на работе входят стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация (ЧС), болезнь и смерть родственника. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб. «Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, подтвержденная листком временной нетрудоспособности. Также считаются причины личного характера — смерть родственника, к примеру», — рассказала Бессараб в беседе с РИА Новости. Однако для каждого конкретного случая необходимо предоставлять подтверждающие документы, чтобы избежать возможных споров с работодателем. Депутат отметила, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом. Как ранее писало URA.RU, работодатель не в праве заставлять трудиться в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации. Если у работника не получилось явиться на работу из-за непогоды, то работодатель не должен его оштрафовать или наказать иным образом, сообщает «Царьград».