В Госдуме назвали уважительные причины для прогула на работе

В перечень уважительных причин для отсутствия на работе входят стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация (ЧС), болезнь и смерть родственника. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб.
«Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, подтвержденная листком временной нетрудоспособности. Также считаются причины личного характера — смерть родственника, к примеру», — рассказала Бессараб в беседе с РИА Новости.
Однако для каждого конкретного случая необходимо предоставлять подтверждающие документы, чтобы избежать возможных споров с работодателем. Депутат отметила, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом.
Как ранее писало URA.RU, работодатель не в праве заставлять трудиться в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации. Если у работника не получилось явиться на работу из-за непогоды, то работодатель не должен его оштрафовать или наказать иным образом, сообщает «Царьград».
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