Осужденный за кражу и избиение россиянки американец Блэк отправится в колонию в Забайкалье

Военнослужащий США Гордон Блэк, осужденный в Приморском крае за кражу и угрозу убийством, был отправлен в колонию в Забайкальском крае. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.
«Он [Блэк] отправлен в исправительную колонию в Забайкальский край, уже этапируется», — сказал Найдин в беседе с «Интерфакс». Председатель ОНК не назвал номер колонии, куда направлен Блэк.
Найдин также отметил, что сроки этапирования Блэка неизвестны. По его мнению, это может занять больше одной недели.
Американского военнослужащего США Гордона Блэка задержали 6 мая 2024 года. Ему предъявили обвинение в краже с причинением значительного ущерба. Позже Блэк признал свою вину.
По данным, представленным пресс-службой МВД Приморского края, сержант был направлен на службу в Республику Корея. Позже он приехал во Владивосток для встречи с девушкой из России, с которой у него развивались романтические отношения. Как сообщает прокуратура, в ходе конфликта с упомянутой россиянкой Блэк агрессивно схватил ее за шею и затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. В июне мужчину приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.
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