«Единая Россия» усиливает контроль капремонта объектов образования

12 ноября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» передала в Минпросвещение перечень объектов образования по программе капремонта Фото: Роман Наумов © URA.RU Партия «Единая Россия» будет контролировать исполнение программы президента РФ Владимира Путина по капремонту объектов образования в 2025—2027 годах. Перечень из таких объектов партия уже передала в Минпросвещение. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ. <…> В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов», — заявил Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Его слова приводит официальный сайт «Единой России». Кроме того, врио секретаря Генсовета напомнил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о расширении программы в части капремонта и строительства учреждений среднего профессионального образования и детских садов. Так, по программе также планируется построить 63 детсада и 68 школ. За каждым объектом до 12 декабря будут закреплены ответственные сенаторы и депутаты от «Единой России». Также Владимир Якушев сообщил, что с начала реализации программы капремонта в 2022 году было обновлено почти 4,5 тысячи школьных зданий, из них 406 — в 2024 году. Так, в республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чечня, в Рязанской и Московской областях все ремонтные работы уже завершены. К концу года планируется завершение работ еще по 280 зданиям. «Курганская область по инициативе Губернатора региона В.М. Шумкова максимально включена в модернизацию образовательных учреждений, что соответствует народной программе партии», — заявил секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он добавил, что в 2024 году в Кургане и Шадринске уже открыли две новые большие школы, строительство третьей завершится в декабре текущего года в поселке Красный Октябрь. На оснащение и строительство этих школ было выделено три миллиарда рублей. По программе строительства новых школ на данный момент введено в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В текущем году построено уже 70 школ, и до конца года планируется ввод еще 162 школ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» будет контролировать исполнение программы президента РФ Владимира Путина по капремонту объектов образования в 2025—2027 годах. Перечень из таких объектов партия уже передала в Минпросвещение. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ. <…> В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов», — заявил Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Его слова приводит официальный сайт «Единой России». Кроме того, врио секретаря Генсовета напомнил, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о расширении программы в части капремонта и строительства учреждений среднего профессионального образования и детских садов. Так, по программе также планируется построить 63 детсада и 68 школ. За каждым объектом до 12 декабря будут закреплены ответственные сенаторы и депутаты от «Единой России». Также Владимир Якушев сообщил, что с начала реализации программы капремонта в 2022 году было обновлено почти 4,5 тысячи школьных зданий, из них 406 — в 2024 году. Так, в республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чечня, в Рязанской и Московской областях все ремонтные работы уже завершены. К концу года планируется завершение работ еще по 280 зданиям. «Курганская область по инициативе Губернатора региона В.М. Шумкова максимально включена в модернизацию образовательных учреждений, что соответствует народной программе партии», — заявил секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он добавил, что в 2024 году в Кургане и Шадринске уже открыли две новые большие школы, строительство третьей завершится в декабре текущего года в поселке Красный Октябрь. На оснащение и строительство этих школ было выделено три миллиарда рублей. По программе строительства новых школ на данный момент введено в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В текущем году построено уже 70 школ, и до конца года планируется ввод еще 162 школ.