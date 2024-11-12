В Подмосковье прервали и отменили турнир по ММА организации Hype Fighting

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) организации Hype Fighting в Подмосковье был прерван и отменен. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, решение об отмене было принято после начала соревнований.
«Турнир по ММА организации Hype Fighting прерван и отменен в Подмосковье», — передает ТАСС сообщение своего корреспондента. Организаторы турнира объяснили, что причиной отмены стали непредвиденные обстоятельства, которые не позволили продолжить мероприятие.
Telegram-канал Shot, в свою очередь, сообщил, что мероприятие было отменено из-за работы силовых структур. Выдвигается версия, что мог быть задержан организатор боев.
Главным поединком турнира должен был стать бой между Марифом Пираевым и Нариманом Аббасовым. Состязание планировалось провести на «Live-Арене» в Подмосковье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.