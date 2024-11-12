12 ноября 2024

В Подмосковье прервали и отменили турнир по ММА организации Hype Fighting

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Турнир по ММА был прерван и остановлен
Турнир по ММА был прерван и остановлен Фото:

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) организации Hype Fighting в Подмосковье был прерван и отменен. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, решение об отмене было принято после начала соревнований.

«Турнир по ММА организации Hype Fighting прерван и отменен в Подмосковье», — передает ТАСС сообщение своего корреспондента. Организаторы турнира объяснили, что причиной отмены стали непредвиденные обстоятельства, которые не позволили продолжить мероприятие. 

Telegram-канал Shot, в свою очередь, сообщил, что мероприятие было отменено из-за работы силовых структур. Выдвигается версия, что мог быть задержан организатор боев.

Главным поединком турнира должен был стать бой между Марифом Пираевым и Нариманом Аббасовым. Состязание планировалось провести на «Live-Арене» в Подмосковье.

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Турнир по смешанным единоборствам (ММА) организации Hype Fighting в Подмосковье был прерван и отменен. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, решение об отмене было принято после начала соревнований. «Турнир по ММА организации Hype Fighting прерван и отменен в Подмосковье», — передает ТАСС сообщение своего корреспондента. Организаторы турнира объяснили, что причиной отмены стали непредвиденные обстоятельства, которые не позволили продолжить мероприятие.  Telegram-канал Shot, в свою очередь, сообщил, что мероприятие было отменено из-за работы силовых структур. Выдвигается версия, что мог быть задержан организатор боев. Главным поединком турнира должен был стать бой между Марифом Пираевым и Нариманом Аббасовым. Состязание планировалось провести на «Live-Арене» в Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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