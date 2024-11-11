В свою очередь, КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщило госрадио страны.
По информации, опубликованной на официальном портале, 11 ноября 2024 года Глава КНДР подписал указ о ратификации «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народной Демократической Республикой и Российской Федерацией». Данный документ был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. В соответствии с условиями договора, он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами между странами-подписантами.
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