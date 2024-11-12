Умер актер из «Молодой гвардии» Георгий Асатиани

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Георгий Асатиани сыграл на сцене более ста ролей
Георгий Асатиани сыграл на сцене более ста ролей Фото:

В понедельник 11 ноября скончался заслуженный артист РФ, театральный актер Георгий Асатиани. Он сыграл на сцене более ста ролей, в том числе, Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева.

«11 ноября на 83-м году ушел из жизни артист Георгий Асатиани. Он отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — сообщается на сайте театра. 

Георгий Асатиани родился в Саратове в 1942 году в семье народного артиста СССР, режиссера, сценариста и фронтового оператора Георгия Асатиани. В 1968 году Георгий Асатиани стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более ста ролей: Александр Адуев в «Обыкновенной истории» по роману Ивана Гончарова, Олег Кошевой в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева, Кочкарев в «Женитьбе» Николая Гоголя, Сальери в «Маленьких трагедиях» Александра Пушкина, Мармеладов в «Преступлении и наказании» Федора Достоевского и другие.

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В понедельник 11 ноября скончался заслуженный артист РФ, театральный актер Георгий Асатиани. Он сыграл на сцене более ста ролей, в том числе, Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева. «11 ноября на 83-м году ушел из жизни артист Георгий Асатиани. Он отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — сообщается на сайте театра.  Георгий Асатиани родился в Саратове в 1942 году в семье народного артиста СССР, режиссера, сценариста и фронтового оператора Георгия Асатиани. В 1968 году Георгий Асатиани стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более ста ролей: Александр Адуев в «Обыкновенной истории» по роману Ивана Гончарова, Олег Кошевой в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева, Кочкарев в «Женитьбе» Николая Гоголя, Сальери в «Маленьких трагедиях» Александра Пушкина, Мармеладов в «Преступлении и наказании» Федора Достоевского и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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