Умер актер из «Молодой гвардии» Георгий Асатиани

В понедельник 11 ноября скончался заслуженный артист РФ, театральный актер Георгий Асатиани. Он сыграл на сцене более ста ролей, в том числе, Олега Кошевого в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева.
«11 ноября на 83-м году ушел из жизни артист Георгий Асатиани. Он отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет», — сообщается на сайте театра.
Георгий Асатиани родился в Саратове в 1942 году в семье народного артиста СССР, режиссера, сценариста и фронтового оператора Георгия Асатиани. В 1968 году Георгий Асатиани стал артистом Алтайского краевого театра юного зрителя. В его репертуарном листе было более ста ролей: Александр Адуев в «Обыкновенной истории» по роману Ивана Гончарова, Олег Кошевой в «Молодой гвардии» по роману Александра Фадеева, Кочкарев в «Женитьбе» Николая Гоголя, Сальери в «Маленьких трагедиях» Александра Пушкина, Мармеладов в «Преступлении и наказании» Федора Достоевского и другие.
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