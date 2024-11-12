В Московской области подать заявку для проверки газовых плит и другого газового оборудования теперь можно онлайн. Правительство России подписало соответствующее постановление, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайне мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — отметил Дмитрий Григоренко.
Решение упростит обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домах. Теперь жителям Подмосковья необязательно лично относить все необходимы документы в газораспределительную организацию. Подать заявку на заключение договора о техобслуживании газового оборудования, выбрать удобное время для визита специалиста можно онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
За счет электронного обмена данными граждане будут избавлены от необходимости собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы. Это сократит время ее оформления в 8 раз — с 40 до 5 минут в среднем.
Губернатор Андрей Воробьев также напомнил, что по регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. «Мы серьезно относимся к вопросам газовой безопасности и рассчитываем, что такие решения помогут повысить ее уровень, снизить риски и угрозы для людей», — заявил Воробьев.
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