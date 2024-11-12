В Московской области упростили вызов «газовиков» для проверки плит

В Московской области упростили обслуживание газового оборудования
© Служба новостей «URA.RU»
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В Московской области стартовал эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования
В Московской области стартовал эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования Фото:

В Московской области подать заявку для проверки газовых плит и другого газового оборудования теперь можно онлайн. Правительство России подписало соответствующее постановление, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайне мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — отметил Дмитрий Григоренко.

Решение упростит обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домах. Теперь жителям Подмосковья необязательно лично относить все необходимы документы в газораспределительную организацию. Подать заявку на заключение договора о техобслуживании газового оборудования, выбрать удобное время для визита специалиста можно онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. 

За счет электронного обмена данными граждане будут избавлены от необходимости собирать и прикладывать к заявке какие-либо документы. Это сократит время ее оформления в 8 раз — с 40 до 5 минут в среднем.

Губернатор Андрей Воробьев также напомнил, что по регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. «Мы серьезно относимся к вопросам газовой безопасности и рассчитываем, что такие решения помогут повысить ее уровень, снизить риски и угрозы для людей», — заявил Воробьев.

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В Московской области подать заявку для проверки газовых плит и другого газового оборудования теперь можно онлайн. Правительство России подписало соответствующее постановление, сообщили URA.RU в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайне мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — отметил Дмитрий Григоренко. Решение упростит обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домах. Теперь жителям Подмосковья необязательно лично относить все необходимы документы в газораспределительную организацию. Подать заявку на заключение договора о техобслуживании газового оборудования, выбрать удобное время для визита специалиста можно онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Губернатор Андрей Воробьев также напомнил, что по регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. «Мы серьезно относимся к вопросам газовой безопасности и рассчитываем, что такие решения помогут повысить ее уровень, снизить риски и угрозы для людей», — заявил Воробьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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