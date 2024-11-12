Сестра Болгар раскрыла шокирующие подробности отношений матери троих детей с Дуровым

Сестра Болгар заявила, что девушка скрывала отношения с Дуровым от родных
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Болгар скрывала от семьи роман с Дуровым
Болгар скрывала от семьи роман с Дуровым Фото:

Бывшая возлюбленная и мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар скрывала от родных роман с миллиардером. По словам ее сестры Марины, на расспросы близких будучи беременной девушка отвечала, что ей не за кого выходить замуж. 

«Мы приехали к ней в квартиру около Исаакиевского собора в 2012-м. Она была в положении, но не сказала, кто отец. Я спросила: „Почему замуж не выходишь?“, „А мне не за кого выходить“, — ответила Ирина», — призналась сестра Марина в эфире шоу Андрея Малахова. По ее воспоминаниям, сестра ничего не делала по дому, всем занимались няни и уборщицы. 

На шоу также раскрыли, что Ирина Болгар с 2018 по 2023 годы потратила с карты Павла Дурова 18 млн долларов — более 1,7 млрд рублей. Бывшая девушка Дурова якобы спустила деньги на модные вещи и путешествия. 

Ранее стало известно, что семья Ирины Болгар бедствовала, пока девушка с ним встречалась. Ее родители погрязли в судебных исках и долгах, не имея возможности оплатить даже коммунальные услуги. Также журналисты показали квартиру, в которой росла бывшая Дурова, назвав ее «трущобами». Сама Болгар после расставания с миллиардером потребовала половину Telegram, назвав мессенджер общим имуществом, пишет «Царьград». 

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Бывшая возлюбленная и мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар скрывала от родных роман с миллиардером. По словам ее сестры Марины, на расспросы близких будучи беременной девушка отвечала, что ей не за кого выходить замуж.  «Мы приехали к ней в квартиру около Исаакиевского собора в 2012-м. Она была в положении, но не сказала, кто отец. Я спросила: „Почему замуж не выходишь?“, „А мне не за кого выходить“, — ответила Ирина», — призналась сестра Марина в эфире шоу Андрея Малахова. По ее воспоминаниям, сестра ничего не делала по дому, всем занимались няни и уборщицы.  На шоу также раскрыли, что Ирина Болгар с 2018 по 2023 годы потратила с карты Павла Дурова 18 млн долларов — более 1,7 млрд рублей. Бывшая девушка Дурова якобы спустила деньги на модные вещи и путешествия.  Ранее стало известно, что семья Ирины Болгар бедствовала, пока девушка с ним встречалась. Ее родители погрязли в судебных исках и долгах, не имея возможности оплатить даже коммунальные услуги. Также журналисты показали квартиру, в которой росла бывшая Дурова, назвав ее «трущобами». Сама Болгар после расставания с миллиардером потребовала половину Telegram, назвав мессенджер общим имуществом, пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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