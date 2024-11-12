В России ужесточили правила усыновления детей: новые правила, требования к усыновителям

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола. О том, какие еще ограничения существуют для усыновления детей в России и как стать приемным родителем — в материале URA.RU.
Новые запреты
«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — заявил председатель Госдумы Вячеслов Володин в telegram-канале. По его словам, политика Запада в отношении детей губительна. Он подчеркнул, что в ряде стран, например, в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. При этом с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.
Кто может стать усыновителем
Усыновить ребенка могут как одинокие лица, так и супружеские пары, независимо от их пола. Однако не зарегистрировавшие брак пары не могут совместно усыновить одного ребенка.
Критерии для потенциальных родителей:
- совершеннолетие;
- отсутствие недееспособности (включая супруга);
- постоянная регистрация и стабильный доход;
- отсутствие фактов лишения родительских прав;
- неимение судимости за тяжкие преступления;
- прохождение курсов для будущих приемных родителей;
- отсутствие однополого брака в странах, где он разрешен;
- отсутствие операций по смене пола.
При наличии нескольких кандидатов на усыновление предпочтение отдается родственникам ребенка. Иностранцы, за исключением граждан США, могут усыновлять российских детей, если через год после включения ребенка в федеральную базу он не был передан в российскую семью.
В 2013 году Госдума РФ приняла так называемый «закон Димы Яковлева», в том числе запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Принятие закона формально было обоснованно частыми случаями насилия в отношении приемных детей со стороны американских усыновителей.
Кого могут усыновить
Процесс усыновления детей в Российской Федерации организован таким образом, чтобы учитывать интересы несовершеннолетних, защищать права их биологических родителей и поддерживать связи с родственниками первой степени. Согласно статье 124, пункту 1 Семейного кодекса РФ, объектами усыновления являются несовершеннолетние (до 18 лет), которые остались без родительской заботы. К таким детям относятся:
- сироты;
- дети, оставленные в родильных отделениях;
- дети, переданные в дома малютки;
- дети, брошенные любым лицом;
- дети, оставшиеся без опеки вследствие лишения их родителей родительских прав.
Законодательство Российской Федерации также позволяет усыновление детей с российским гражданством иностранцами. Основным критерием при этом является неукоснительное соблюдение прав ребенка.
Процесс усыновления
Потенциальным родителям необходимо собрать большой пакет документов и доказать свою способность обеспечить счастливое детство для ребенка. Для этого нужно пройти несколько этапов:
1. Обучение в школе приемных родителей. Бесплатные курсы от органов опеки помогают подготовиться к роли приемного родителя.
2. Медкомиссия. Подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих усыновлению. Среди них — туберкулез, инвалидность первой группы, злокачественная опухоль, алкогольная и наркотическая зависимость, метальные расстройства и прочие.
3. Получение заключения о возможности быть усыновителями. После прохождения медкомиссии кандидаты подают заявление и предоставляют необходимые документы в орган опеки, в том числе, подтверждающие наличие дохода и условий для проживания ребенка. После органы опеки приходят к заявителям домой с проверкой.
4. Поиск ребенка для усыновления. Для поиска данных о детях можно обратиться в орган опеки, местные организации для детей-сирот или воспользоваться онлайн-ресурсом — государственным банком данных детей, оставшихся без родительского попечения. После того, как кандидат определится с выбором, он должен получить у органов опеки направление на встречу с ребенком, которое действует 10 дней.
5. Подача заявления об усыновлении в суд. Если ребенку исполнилось 14 лет, его также приглашают на заседание. Решение суда вступает в силу спустя десять дней, тогда можно забрать ребенка домой.
6. Свидетельство о регистрации усыновления оформляется через ЗАГС или портал «Госуслуги» после судебного решения. Там же могут выдать новое свидетельство о рождении ребенка, если было принято решение о внесении изменений в запись акта о рождении.
В результате усыновления ребенок становится частью новой семьи, наделяясь всеми правами, что и биологически родные дети. По желанию усыновителя возможна смена фамилии, имени и отчества ребенка, а также корректировка места и даты рождения в пределах трех месяцев для младенцев до года, что способствует сохранению тайны усыновления, охраняемой законом. В некоторых случаях усыновление может быть аннулировано судом, например, если усыновители не выполняют родительские обязанности или злоупотребляют правами.
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