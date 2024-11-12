В России ужесточили правила усыновления детей: новые правила, требования к усыновителям

В Госдуме запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола
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Усыновить ребенка теперь не смогут граждане стран, где разрешена смена пола
Усыновить ребенка теперь не смогут граждане стран, где разрешена смена пола Фото:

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола. О том, какие еще ограничения существуют для усыновления детей в России и как стать приемным родителем — в материале URA.RU. 

Новые запреты 

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — заявил председатель Госдумы Вячеслов Володин в telegram-канале. По его словам, политика Запада в отношении детей губительна. Он подчеркнул, что в ряде стран, например, в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. При этом с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.

Кто может стать усыновителем

Усыновить ребенка могут как одинокие лица, так и супружеские пары, независимо от их пола. Однако не зарегистрировавшие брак пары не могут совместно усыновить одного ребенка.

Критерии для потенциальных родителей:

- совершеннолетие;

- отсутствие недееспособности (включая супруга);

- постоянная регистрация и стабильный доход;

- отсутствие фактов лишения родительских прав;

- неимение судимости за тяжкие преступления;

- прохождение курсов для будущих приемных родителей;

- отсутствие однополого брака в странах, где он разрешен;

- отсутствие операций по смене пола.

При наличии нескольких кандидатов на усыновление предпочтение отдается родственникам ребенка. Иностранцы, за исключением граждан США, могут усыновлять российских детей, если через год после включения ребенка в федеральную базу он не был передан в российскую семью.

В 2013 году Госдума РФ приняла так называемый «закон Димы Яковлева», в том числе запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Принятие закона формально было обоснованно частыми случаями насилия в отношении приемных детей со стороны американских усыновителей. 

Кого могут усыновить

Процесс усыновления детей в Российской Федерации организован таким образом, чтобы учитывать интересы несовершеннолетних, защищать права их биологических родителей и поддерживать связи с родственниками первой степени. Согласно статье 124, пункту 1 Семейного кодекса РФ, объектами усыновления являются несовершеннолетние (до 18 лет), которые остались без родительской заботы. К таким детям относятся:

- сироты;

- дети, оставленные в родильных отделениях;

- дети, переданные в дома малютки;

- дети, брошенные любым лицом;

- дети, оставшиеся без опеки вследствие лишения их родителей родительских прав.

Законодательство Российской Федерации также позволяет усыновление детей с российским гражданством иностранцами. Основным критерием при этом является неукоснительное соблюдение прав ребенка.

Процесс усыновления

Потенциальным родителям необходимо собрать большой пакет документов и доказать свою способность обеспечить счастливое детство для ребенка. Для этого нужно пройти несколько этапов:

1. Обучение в школе приемных родителей. Бесплатные курсы от органов опеки помогают подготовиться к роли приемного родителя.

2. Медкомиссия. Подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих усыновлению. Среди них — туберкулез, инвалидность первой группы, злокачественная опухоль, алкогольная и наркотическая зависимость, метальные расстройства и прочие.

3. Получение заключения о возможности быть усыновителями. После прохождения медкомиссии кандидаты подают заявление и предоставляют необходимые документы в орган опеки, в том числе, подтверждающие наличие дохода и условий для проживания ребенка. После органы опеки приходят к заявителям домой с проверкой. 

4. Поиск ребенка для усыновления. Для поиска данных о детях можно обратиться в орган опеки, местные организации для детей-сирот или воспользоваться онлайн-ресурсом — государственным банком данных детей, оставшихся без родительского попечения. После того, как кандидат определится с выбором, он должен получить у органов опеки направление на встречу с ребенком, которое действует 10 дней.

5. Подача заявления об усыновлении в суд. Если ребенку исполнилось 14 лет, его также приглашают на заседание. Решение суда вступает в силу спустя десять дней, тогда можно забрать ребенка домой.

6. Свидетельство о регистрации усыновления оформляется через ЗАГС или портал «Госуслуги» после судебного решения. Там же могут выдать новое свидетельство о рождении ребенка, если было принято решение о внесении изменений в запись акта о рождении.

В результате усыновления ребенок становится частью новой семьи, наделяясь всеми правами, что и биологически родные дети. По желанию усыновителя возможна смена фамилии, имени и отчества ребенка, а также корректировка места и даты рождения в пределах трех месяцев для младенцев до года, что способствует сохранению тайны усыновления, охраняемой законом. В некоторых случаях усыновление может быть аннулировано судом, например, если усыновители не выполняют родительские обязанности или злоупотребляют правами.

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола. О том, какие еще ограничения существуют для усыновления детей в России и как стать приемным родителем — в материале URA.RU.  Новые запреты  «Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — заявил председатель Госдумы Вячеслов Володин в telegram-канале. По его словам, политика Запада в отношении детей губительна. Он подчеркнул, что в ряде стран, например, в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. При этом с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России. Кто может стать усыновителем Усыновить ребенка могут как одинокие лица, так и супружеские пары, независимо от их пола. Однако не зарегистрировавшие брак пары не могут совместно усыновить одного ребенка. Критерии для потенциальных родителей: - совершеннолетие; - отсутствие недееспособности (включая супруга); - постоянная регистрация и стабильный доход; - отсутствие фактов лишения родительских прав; - неимение судимости за тяжкие преступления; - прохождение курсов для будущих приемных родителей; - отсутствие однополого брака в странах, где он разрешен; - отсутствие операций по смене пола. При наличии нескольких кандидатов на усыновление предпочтение отдается родственникам ребенка. Иностранцы, за исключением граждан США, могут усыновлять российских детей, если через год после включения ребенка в федеральную базу он не был передан в российскую семью. В 2013 году Госдума РФ приняла так называемый «закон Димы Яковлева», в том числе запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Принятие закона формально было обоснованно частыми случаями насилия в отношении приемных детей со стороны американских усыновителей.  Кого могут усыновить Процесс усыновления детей в Российской Федерации организован таким образом, чтобы учитывать интересы несовершеннолетних, защищать права их биологических родителей и поддерживать связи с родственниками первой степени. Согласно статье 124, пункту 1 Семейного кодекса РФ, объектами усыновления являются несовершеннолетние (до 18 лет), которые остались без родительской заботы. К таким детям относятся: - сироты; - дети, оставленные в родильных отделениях; - дети, переданные в дома малютки; - дети, брошенные любым лицом; - дети, оставшиеся без опеки вследствие лишения их родителей родительских прав. Законодательство Российской Федерации также позволяет усыновление детей с российским гражданством иностранцами. Основным критерием при этом является неукоснительное соблюдение прав ребенка. Процесс усыновления Потенциальным родителям необходимо собрать большой пакет документов и доказать свою способность обеспечить счастливое детство для ребенка. Для этого нужно пройти несколько этапов: 1. Обучение в школе приемных родителей. Бесплатные курсы от органов опеки помогают подготовиться к роли приемного родителя. 2. Медкомиссия. Подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих усыновлению. Среди них — туберкулез, инвалидность первой группы, злокачественная опухоль, алкогольная и наркотическая зависимость, метальные расстройства и прочие. 3. Получение заключения о возможности быть усыновителями. После прохождения медкомиссии кандидаты подают заявление и предоставляют необходимые документы в орган опеки, в том числе, подтверждающие наличие дохода и условий для проживания ребенка. После органы опеки приходят к заявителям домой с проверкой.  4. Поиск ребенка для усыновления. Для поиска данных о детях можно обратиться в орган опеки, местные организации для детей-сирот или воспользоваться онлайн-ресурсом — государственным банком данных детей, оставшихся без родительского попечения. После того, как кандидат определится с выбором, он должен получить у органов опеки направление на встречу с ребенком, которое действует 10 дней. 5. Подача заявления об усыновлении в суд. Если ребенку исполнилось 14 лет, его также приглашают на заседание. Решение суда вступает в силу спустя десять дней, тогда можно забрать ребенка домой. 6. Свидетельство о регистрации усыновления оформляется через ЗАГС или портал «Госуслуги» после судебного решения. Там же могут выдать новое свидетельство о рождении ребенка, если было принято решение о внесении изменений в запись акта о рождении. В результате усыновления ребенок становится частью новой семьи, наделяясь всеми правами, что и биологически родные дети. По желанию усыновителя возможна смена фамилии, имени и отчества ребенка, а также корректировка места и даты рождения в пределах трех месяцев для младенцев до года, что способствует сохранению тайны усыновления, охраняемой законом. В некоторых случаях усыновление может быть аннулировано судом, например, если усыновители не выполняют родительские обязанности или злоупотребляют правами.
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