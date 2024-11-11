11 ноября 2024

Компания «Вимм-билль-данн» заявила о повышении цен на молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель молока уведомил торговые сети о повышении цен
Производитель молока уведомил торговые сети о повышении цен Фото:

Крупнейший в РФ производитель питьевого молока — компания «Вимм-билль-данн» (принадлежит американской PepsiCo) уведомила сетевых партнеров о повышении отпускных цен с 1 ноября. Эта информация содержится в письме молочников.

«Компания объясняет повышение стоимости продукции ростом цен на сырое молоко под влиянием внешних факторов. Среди них — рекордный уровень оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла», — с документом ознакомились «Ведомости». 

Подлинность письма подтвердили два источника издания из числа ритейлеров. Ожидается, что цены вырастут на 3,4%.

Потребление молока в РФ резко выросло по сравнению с прошлым годом, передает телеканал 360. При этом в стране не планируют вводить предельные цены на социально значимые продукты питания, а собираются вести работу с торговыми сетями для расширения перечня товаров без наценки, пишет RT.

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Крупнейший в РФ производитель питьевого молока — компания «Вимм-билль-данн» (принадлежит американской PepsiCo) уведомила сетевых партнеров о повышении отпускных цен с 1 ноября. Эта информация содержится в письме молочников. «Компания объясняет повышение стоимости продукции ростом цен на сырое молоко под влиянием внешних факторов. Среди них — рекордный уровень оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла», — с документом ознакомились «Ведомости».  Подлинность письма подтвердили два источника издания из числа ритейлеров. Ожидается, что цены вырастут на 3,4%. Потребление молока в РФ резко выросло по сравнению с прошлым годом, передает телеканал 360. При этом в стране не планируют вводить предельные цены на социально значимые продукты питания, а собираются вести работу с торговыми сетями для расширения перечня товаров без наценки, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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