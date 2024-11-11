11 ноября 2024

В Петербурге военный сбежал от полиции и попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный попал в реанимацию после падения со второго этажа
Военный попал в реанимацию после падения со второго этажа Фото:

В Санкт-Петербурге мужчина получил серьезные травмы, выпрыгнув из окна в попытке убежать от военной полиции. Инцидент произошел на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города.

«В Петербурге в реанимацию попал 34-летний военнослужащий, который попытался избежать встречи с сотрудниками военной полиции. Он сильно пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа дома на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города», — сообщили изданию 78.ru.

По информации портала, пострадавший был участником спецоперации на Украине, где в ходе боевых действий получил ранение. После прохождения лечения он должен был вернуться в военную часть в Воронеже. В момент, когда лечение проходило слишком долго, по месту жительства в Санкт-Петербурге его навестили сотрудники военной полиции, от которых и попытался сбежать пострадавший солдат.

Ранее URA.RU писало о солдате, которого судят в Ростове-на-Дону за расстрел сослуживцев. Причиной огня по своим стали упреки в трусости.

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В Санкт-Петербурге мужчина получил серьезные травмы, выпрыгнув из окна в попытке убежать от военной полиции. Инцидент произошел на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города. «В Петербурге в реанимацию попал 34-летний военнослужащий, который попытался избежать встречи с сотрудниками военной полиции. Он сильно пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа дома на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города», — сообщили изданию 78.ru. По информации портала, пострадавший был участником спецоперации на Украине, где в ходе боевых действий получил ранение. После прохождения лечения он должен был вернуться в военную часть в Воронеже. В момент, когда лечение проходило слишком долго, по месту жительства в Санкт-Петербурге его навестили сотрудники военной полиции, от которых и попытался сбежать пострадавший солдат. Ранее URA.RU писало о солдате, которого судят в Ростове-на-Дону за расстрел сослуживцев. Причиной огня по своим стали упреки в трусости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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