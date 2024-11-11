В Петербурге военный сбежал от полиции и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге мужчина получил серьезные травмы, выпрыгнув из окна в попытке убежать от военной полиции. Инцидент произошел на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города.
«В Петербурге в реанимацию попал 34-летний военнослужащий, который попытался избежать встречи с сотрудниками военной полиции. Он сильно пострадал, выпрыгнув из окна второго этажа дома на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города», — сообщили изданию 78.ru.
По информации портала, пострадавший был участником спецоперации на Украине, где в ходе боевых действий получил ранение. После прохождения лечения он должен был вернуться в военную часть в Воронеже. В момент, когда лечение проходило слишком долго, по месту жительства в Санкт-Петербурге его навестили сотрудники военной полиции, от которых и попытался сбежать пострадавший солдат.
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