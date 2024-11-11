Умер автор песен из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев: как ученый стал великим поэтом

Умер автор песен из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

12 ноября 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Сухарев умер в возрасте 94 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученый и поэт Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет. Он оставил после себя значительный вклад в русскую поэзию и науку. Многие знакомы с его творчеством благодаря бардовским песням и композициям, написанным к популярным советским фильмам. Одним из самых известных его творений является песня «Александра», которая стала культовой после ее появление в фильме «Москва слезам не верит». О том, как ученый стал знаменитым поэтом — в материале URA.RU. «Печаль, умер Дмитрий Сухарев…» Известный ученый и поэт Дмитрий Сухарев, настоящая фамилия которого Сахаров, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщил его коллега и друг поэт Александр Правиков в социальной сети «ВКонтакте». Дмитрий Антонович оставил после себя значительный вклад в русскую поэзию и науку, его произведения завоевали любовь многих поклонников. Александр Правиков выразил свои соболезнования в связи с уходом Сухарева: «Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал Правиков. Как ученый стал большим поэтом Дмитрий Сахаров, известный также под псевдонимом Дмитрий Сухарев, считается одним из ярких представителей жанра авторской песни. Он начал свое творческое путь в студенческие годы, участвуя в песенной самодеятельности и сочиняя стихи для песен как самостоятельно, так и в соавторстве с однокурсниками. С течением времени Сахаров приобрел статус признанного классика жанра авторской песни. Многие известные исполнители и композиторы, такие как В. Берковский, С. Никитин и А. Дулов, обратили внимание на его работы и создали песни на его стихи. Кроме музыкального творчества Дмитрий Сахаров также добился значительных успехов в академической сфере, за что был избран действительным членом Российской академии естественных наук в 1995 году. Его научные достижения в области биологии уважаемы в научном сообществе, что подчеркивает его многогранность как личности. Мюзиклы, пьесы и стихи Участие поэта Сухарева в театральном проекте вместе с композитором Сергеем Никитиным значительно повысило его известность. Они создали мюзикл «А чой-то ты во фраке?», поставленный на сцене театра «Школа современной пьесы» И. Райхельгауза. Эта работа основана на пьесе Антона Чехова «Предложение». Мюзикл «А чой-то ты во фраке?» был весьма тепло принят публикой и критиками, что способствовало росту популярности Сухарева как поэта. Кроме того, Сухарев и Никитин сотрудничали и над другими проектами, такими как водевиль «Жена-интриганка, или Актеры меж собой», который также пользовался успехом в различных городах России и ближнего зарубежья. Помимо театральной деятельности, Сухарев активно занимался литературной работой, о чем свидетельствует выпуск нескольких сборников стихов, начиная с «Дань» в 1963 году. Эти издания также способствовали укреплению его репутации в литературных кругах. Как появилась песня «Александра» в фильме «Москва слезам не верит» Даже если вы очень далеки от авторской песни, то одну из них вы слышали почти наверняка. Это «Александра» из знаменитого кинофильма «Москва слезам не верит», текст для нее был написан Дмитрием Сухаревым и Юрием Визбором. Автор музыки «Александры — Сергей Никитин. И предложил позвать Сухарева написать стихи к песне для фильма именно он. Но предоставим слово самим участникам этой истории. Сам Дмитрий Сухарев рассказывал, что сначала режиссеру Владимиру Меньшову рекомендовали музыканта Сергея Никитина, а он, в свою очередь, предложил написать стихи ему. «Меньшов показал материал и дал нам полную свободу в творчестве. Первыми были написаны слова. Когда Никитин и Меньшов их увидели, очень удивились: при чем тут Александра, если это второстепенная героиня, а главная — Катерина? Но быстро привыкли. Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра, это было интуитивно», — рассказывал Сухарев. А еще одна очень знаковая для меня песня на стихи Дмитрия Сухарева — «Вспомните. ребята». Это он, одиннадцатилетний мальчишка, смотрел на таких же тех мальчишек, старше его всего на несколько лет, уходивших на фронт. Положенное на музыку бардом Виктором Берковским, стихотворение стало действительно народной песней. Еще одним шедевром можно назвать песню «Брич-Мулла» (1980), гениально исполненную Сергеем и Татьяной Никитиными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученый и поэт Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет. Он оставил после себя значительный вклад в русскую поэзию и науку. Многие знакомы с его творчеством благодаря бардовским песням и композициям, написанным к популярным советским фильмам. Одним из самых известных его творений является песня «Александра», которая стала культовой после ее появление в фильме «Москва слезам не верит». О том, как ученый стал знаменитым поэтом — в материале URA.RU. Известный ученый и поэт Дмитрий Сухарев, настоящая фамилия которого Сахаров, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщил его коллега и друг поэт Александр Правиков в социальной сети «ВКонтакте». Дмитрий Антонович оставил после себя значительный вклад в русскую поэзию и науку, его произведения завоевали любовь многих поклонников. Александр Правиков выразил свои соболезнования в связи с уходом Сухарева: «Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал Правиков. Дмитрий Сахаров, известный также под псевдонимом Дмитрий Сухарев, считается одним из ярких представителей жанра авторской песни. Он начал свое творческое путь в студенческие годы, участвуя в песенной самодеятельности и сочиняя стихи для песен как самостоятельно, так и в соавторстве с однокурсниками. С течением времени Сахаров приобрел статус признанного классика жанра авторской песни. Многие известные исполнители и композиторы, такие как В. Берковский, С. Никитин и А. Дулов, обратили внимание на его работы и создали песни на его стихи. Кроме музыкального творчества Дмитрий Сахаров также добился значительных успехов в академической сфере, за что был избран действительным членом Российской академии естественных наук в 1995 году. Его научные достижения в области биологии уважаемы в научном сообществе, что подчеркивает его многогранность как личности. Участие поэта Сухарева в театральном проекте вместе с композитором Сергеем Никитиным значительно повысило его известность. Они создали мюзикл «А чой-то ты во фраке?», поставленный на сцене театра «Школа современной пьесы» И. Райхельгауза. Эта работа основана на пьесе Антона Чехова «Предложение». Мюзикл «А чой-то ты во фраке?» был весьма тепло принят публикой и критиками, что способствовало росту популярности Сухарева как поэта. Кроме того, Сухарев и Никитин сотрудничали и над другими проектами, такими как водевиль «Жена-интриганка, или Актеры меж собой», который также пользовался успехом в различных городах России и ближнего зарубежья. Помимо театральной деятельности, Сухарев активно занимался литературной работой, о чем свидетельствует выпуск нескольких сборников стихов, начиная с «Дань» в 1963 году. Эти издания также способствовали укреплению его репутации в литературных кругах. Даже если вы очень далеки от авторской песни, то одну из них вы слышали почти наверняка. Это «Александра» из знаменитого кинофильма «Москва слезам не верит», текст для нее был написан Дмитрием Сухаревым и Юрием Визбором. Автор музыки «Александры — Сергей Никитин. И предложил позвать Сухарева написать стихи к песне для фильма именно он. Но предоставим слово самим участникам этой истории. Сам Дмитрий Сухарев рассказывал, что сначала режиссеру Владимиру Меньшову рекомендовали музыканта Сергея Никитина, а он, в свою очередь, предложил написать стихи ему. «Меньшов показал материал и дал нам полную свободу в творчестве. Первыми были написаны слова. Когда Никитин и Меньшов их увидели, очень удивились: при чем тут Александра, если это второстепенная героиня, а главная — Катерина? Но быстро привыкли. Я и сам не могу объяснить, почему выбрал имя Александра, это было интуитивно», — рассказывал Сухарев. А еще одна очень знаковая для меня песня на стихи Дмитрия Сухарева — «Вспомните. ребята». Это он, одиннадцатилетний мальчишка, смотрел на таких же тех мальчишек, старше его всего на несколько лет, уходивших на фронт. Положенное на музыку бардом Виктором Берковским, стихотворение стало действительно народной песней. Еще одним шедевром можно назвать песню «Брич-Мулла» (1980), гениально исполненную Сергеем и Татьяной Никитиными.