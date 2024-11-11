WSJ: Трамп предложил конгрессмену Уолтцу должность помощника по нацбезопасности

Избранный президент Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп предложил депутату Конгресса США Майку Уолтцу занять должность советника по национальной безопасности в его администрации. Об этом в понедельник сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.
«Данный пост является одним из ключевых в структуре управления. Лицо, занимающее эту должность, координирует деятельность всех органов, задействованных в обеспечении нацбезопасности. Оно отчитывается перед президентом о текущей ситуации и способствует реализации его политической линии», — указывает издание. На данный момент эту должность исполняет Джейк Салливан.
Ранее URA.RU писало о том, что в формировании новой администрации США активно участвует Илон Маск. Миллиардер помогает с кадровыми решениями и даже участвовал в телефонных переговорах Трампа с Зеленским и Эрдоганом.
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