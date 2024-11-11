Установлена сумма взятки по делу топ-менеджера «Росатома»

Следственные органы установили окончательную сумму взятки, в получении которой подозревается топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. По информации источника РИА Новости, близкого к следствию, речь идет о 33 миллионах рублей.
«Сумма взятки корректировалась в процессе расследования, после проведенной экономической экспертизы в окончательной редакции обвинения по делу она составляет 33 миллиона рублей с копейками», — сказал собеседник агентства. Ранее обвинение обозначало сумму взятки в 23 миллиона рублей.
Сахаров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая. В сентябре этого года у Геннадия Сахарова и его супруги арестовали имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей.
С 2001 года Сахаров занимал должность замглавы управления капитального строительства Калининской АЭС и руководителя департамента по управлению инвестиционными программами в концерне «Росэнергоатом». С 2009 года он возглавлял департамент по управлению инвестиционным программами капитальных вложений в ОАО «Атомэнергопром». С 2010 года был директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе в корпорации «Росатом».
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