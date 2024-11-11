В РФ отмечен рекордный рост импорта машин

В России за десять месяцев этого импортировали 795 тысяч новых легковых автомобилей, что на 45,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в октябре, когда было ввезено 112 тысяч машин, что является лучшим показателем за последние 12 лет.
«За десять месяцев 2024 года в Россию было ввезено 795 тыс. новых легковых машин, что на 45,4% больше, чем за тот же период годом ранее. Октябрь стал лучшим за последние 12 лет: в Россию ввезли 112 тыс. новых автомобилей. Предыдущий рекорд был отмечен в августе 2012 года, когда импорт составил около 120 тыс. машин», — передают «Известия» данные «Автостата».
В материале уточняется, что структура импорта автомобилей также претерпела значительные изменения. Основную долю импорта составляют автомобили китайского производства, доля которых в октябре превысила 90%. Это значительно выше по сравнению с 78,6% в сентябре. Кроме того, из других стран, таких как Белоруссия, Киргизия и Казахстан, объемы импорта заметно снизились.
По информации агентства «Автостат», в прошлом месяце наибольшее количество импортированных автомобилей пришлось на модель Geely Monjaro. В список наиболее популярных импортных авто также вошли Chery Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max. Кроме того, в топ-5 популярных импортных моделей включены кроссоверы Haval M6 и GAC GS3.
Ранее URA.RU писало о том, почему китайские автомобили маскируются в России под новыми брендами. Их целью является снизить репутационные риски из-за продаж в стране.
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