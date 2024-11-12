В Киеве рассказали, когда определятся условия для официальных переговоров с Россией

Reuters: за 4-5 месяцев определятся условия переговоров Украины с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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В Киеве ждут, пока Трамп назначит лиц на ключевые посты в области безопасности и обороны
В Киеве ждут, пока Трамп назначит лиц на ключевые посты в области безопасности и обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Установление условий для переговоров между Россией и Украиной будет происходить в течение четырех-пяти месяцев после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США. Об этом рассказал украинский чиновник на условиях анонимности.

«Эта зима — критический момент...Я надеюсь, что война подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — передает Reuters слова политика. Там добавили, что представители государственных структур ожидают назначений Трампа на ключевые посты в области безопасности и обороны, чтобы сделать выводы о направлениях его политики в отношении Украины.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что команда Трампа начала разрабатывать стратегию по разрешению украинского кризиса, Будущий руководитель Белого дома стремится «заморозить» конфликт, при этом не прекращая поставки вооружений. В ответ на это, Киев должен будет обязаться не стремиться к членству в НАТО в течение следующих 20 лет, передает RT.

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Установление условий для переговоров между Россией и Украиной будет происходить в течение четырех-пяти месяцев после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США. Об этом рассказал украинский чиновник на условиях анонимности. «Эта зима — критический момент...Я надеюсь, что война подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — передает Reuters слова политика. Там добавили, что представители государственных структур ожидают назначений Трампа на ключевые посты в области безопасности и обороны, чтобы сделать выводы о направлениях его политики в отношении Украины. Ранее The Wall Street Journal сообщил, что команда Трампа начала разрабатывать стратегию по разрешению украинского кризиса, Будущий руководитель Белого дома стремится «заморозить» конфликт, при этом не прекращая поставки вооружений. В ответ на это, Киев должен будет обязаться не стремиться к членству в НАТО в течение следующих 20 лет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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