«Аэрофлот» выплатит петербурженке компенсацию за отмену дешевых билетов

Петербургский Пушкинский районный суд рассмотрел иск, поданный Союзом потребителей России от имени петербурженки против компании «Аэрофлот». В нем требовалось взыскать с авиаперевозчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб при аннулировании купленных билетов на рейс за почти 40 тысяч рублей. Однако суммарно россиянке будет выплачено 37 500 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебных органов города.
«Суд обязал „Аэрофлот“ выплатить россиянке 30 000 рублей за моральный вред и 7 500 рублей штрафа. Еще 7 500 рублей „Аэрофлот“ должен заплатить Союзу потребителей РФ», — заявили в пресс-службе судов города. Информацию передает «Фонтанка».
Жительница Санкт-Петербурга заключила контракт на авиаперевозку, однако «Аэрофлот» позднее односторонне аннулировал его, объяснив ошибкой в опубликованных тарифах. Потерпевшая оценила такие действия как незаконные и ущемляющие ее права потребителя и подала иск в суд. В ответ на это представитель авиакомпании в ходе заседания выступил с просьбой отклонить исковое заявление. На слушаниях было отмечено, что информация на веб-сайте «Аэрофлота» о продаже билетов становится публичной офертой, включающей в себя все необходимые условия договора, такие как цена.
В частности, 19 октября 2023 года россиянка приобрела билеты на маршрут Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург с датами перелетов 21 ноября и 20 декабря 2023 года, заплатив за них 39 969,74 рубля. Однако 24 октября россиянке сообщили о наличии ошибки при бронировании, в результате чего резервация была аннулирована. Возвращение денежных средств за билет прошло 20 ноября 2023 года. Представители авиакомпании заявили, что договор был аннулирован из-за технического сбоя, который повлек за собой выставление некорректно низкой цены на билеты.
Суд пришел к выводу, что авиакомпания не имела права односторонне отменять купленные билеты, так как покупательница не могла знать о возможных ошибках в тарифах. Аргументация ответчика о недействительности договоров из-за технических ошибок не нашла подтверждения в суде. «Аэрофлот» не предоставил доказательств наличия сбоя, признав вместо этого, что ошибка при регистрации билетов произошла по вине сотрудника компании.
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