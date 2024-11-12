Мишустин заявил о росте ВВП России за три квартала 2024 года

За девять месяцев 2024 года рост ВВП в России превысил 4%, несмотря на санкции и давление западных стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП России значительно, в ряде случаев в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил 4%», — заявил Мишустин во время стратегической сессии «Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года». Его слова передает РИА «Новости».
Кроме того, российский премьер добавил, что в некоторых странах по части ВВП речь идет почти о стагнации. Также Михаил Мишустин призвал адаптировать экономику РФ под нынешние реалии и возможности, появляющиеся из-за глобальных перемен на мировой арене. Среди таких перемен он выделил повышение роли БРИКС в экономической сфере в мире и ее снижения у стран G7, укрепление государств Глобального Юга и создание перспективных технологий.
Ранее президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что рост ВВП в стране к концу года составит 3,9%. Также, согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), рост мирового ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.