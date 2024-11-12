Депутат Наумов ответил критикам его идеи отменить шестидневку перед Новым годом

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов ответил на критику его инициативы дать право регионам сделать нерабочим день 28 декабря, тем самым отменив шестидневную предпраздничную рабочую неделю. Он по пунктам объяснил свою позицию.
«Моим уважаемым оппонентам! Многие работодатели самостоятельно принимают решения о том, чтобы сотрудники один из дней недели с 23 по 28 декабря использовали по своему усмотрению: прошли диспансеризацию или повысили квалификацию, например. И подобные примеры надо поощрять», — написал Наумов в telegram-канале.
Также депутат отметил, что предприятия с непрерывным производством как работали бы все выходные дни, так и будут работать. При этом, по мнению Наумова, для данного типа занятости необходимо повысить тарифы сверхурочных работ, если они необходимы, и работники на это согласны. Депутат добавил, что остальная экономика получит от одного дополнительного предновогоднего дня в разы больше, чем от всех 10 посленовогодних.
Ранее Наумов обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением отменить шестидневку перед новогодними праздниками. Депутаты захотели дать региональным органам власти возможность определять 28 декабря как нерабочий день на свое усмотрение. По словам Наумова, это поспособствует развитию внутреннего семейного туризма.
После этого другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, заявила, что отменить шестидневку не получится. По мнению Бессараб, это экономически невыгодно.
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