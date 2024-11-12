Cуд привлек экс-зама главреда BRIEF* к административной ответственности

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Расширенное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Москва, портрет, винокурова екатерина
Екатерина Винокурова должна выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей по своему делу Фото:

Бывшего заместителя главреда telegram-канала BRIEF* (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) Екатерину Винокурову** (включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел, сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Винокурова Екатерина Владимировна** признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении telegram-канала. Так, Винокуровой назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по каждому из дел.

Ранее на экс-главреда telegram-канала BRIEF Владимира Дергачева (признан Минюстом РФ иноагентами) и его зама Екатерину Винокурову составили четыре протокола. Они нарушили российское законодательство по части деятельности иностранных агентов.

*BRIEF включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ

**Екатерина Винокурова включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ

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Бывшего заместителя главреда telegram-канала BRIEF* (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) Екатерину Винокурову** (включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел, сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Винокурова Екатерина Владимировна** признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении telegram-канала. Так, Винокуровой назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по каждому из дел. Ранее на экс-главреда telegram-канала BRIEF Владимира Дергачева (признан Минюстом РФ иноагентами) и его зама Екатерину Винокурову составили четыре протокола. Они нарушили российское законодательство по части деятельности иностранных агентов. *BRIEF включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ **Екатерина Винокурова включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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