Cуд привлек экс-зама главреда BRIEF* к административной ответственности

Бывшего заместителя главреда telegram-канала BRIEF* (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) Екатерину Винокурову** (включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел, сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Винокурова Екатерина Владимировна** признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении telegram-канала. Так, Винокуровой назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по каждому из дел.
Ранее на экс-главреда telegram-канала BRIEF Владимира Дергачева (признан Минюстом РФ иноагентами) и его зама Екатерину Винокурову составили четыре протокола. Они нарушили российское законодательство по части деятельности иностранных агентов.
*BRIEF включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
**Екатерина Винокурова включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
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Бывшего заместителя главреда telegram-канала BRIEF* (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) Екатерину Винокурову** (включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ) признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому из административных дел, сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Винокурова Екатерина Владимировна** признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении telegram-канала. Так, Винокуровой назначен административный штраф на 30 тысяч рублей по каждому из дел. Ранее на экс-главреда telegram-канала BRIEF Владимира Дергачева (признан Минюстом РФ иноагентами) и его зама Екатерину Винокурову составили четыре протокола. Они нарушили российское законодательство по части деятельности иностранных агентов. *BRIEF включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ **Екатерина Винокурова включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ