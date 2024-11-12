Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и глава ЛНР Леонид Пасечник посетили одно из лучших учебных заведений республики — УВК «Интеллект», где обучается более одной тысячи учеников. В рамках визита была оценена результативность проведенной реконструкции, включающей обновление трех корпусов общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров.
«Вместе с Сергеем Кириенко, главой Росмолодежи Григорием Гуровым и руководителем „Движения Первых“ Артуром Орловым посетили одну из лучших школ ЛНР — УВК „Интеллект“. Здесь учится более 1000 луганских школьников. Шеф-регион Москва провел капитальную реконструкцию зданий — а это три корпуса площадью более 18 тысяч квадратных метров», — написал Пасечник в своем официальном telegram-канале. Он также добавил, что была благоустроена прилегающая территория школы.
В ходе визита были осмотрены учебные аудитории, оборудованные передовой компьютерной техникой и современным лабораторным инвентарем. Также было чиновники познакомились с деятельностью школьного музея и кружка по судомоделированию. Помимо этого, они посетили различные спортивные секции, пользующиеся большой популярностью среди учащихся.
«Со школьниками получилась увлекательная и вдохновляющая беседа. Полезная, как для ребят, так и для нас, взрослых. От кого еще можно услышать столько идей по наполнению молодежных проектов, как ни от самих участников этих программ! Я очень благодарен нашим ребятам за их активность и интерес! Уверен, что большинство инициатив луганских школьников будут реализованы! Сегодня в очередной раз испытал гордость за наше подрастающее поколение!» — заключил Пасечник.
По словам главы региона, наибольшее количество времени делегация провела в Центре детских инициатив, который был открыт чуть более года назад. Это заведение является источником вдохновения для школьников, желающих разрабатывать и реализовывать собственные проекты. Примером успешной реализации такой инициативы стал Межрегиональный фестиваль кино- и видеотворчества, который второй год подряд организуют учащиеся школы «Интеллект».
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