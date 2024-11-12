Кириенко и глава «Движения Первых» Орлов оценили одну из лучших школ в ЛНР. Фото

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Кириенко и глава «Движения Первых» Орлов посетили школу «Интеллект» в ЛНР
Кириенко и глава «Движения Первых» Орлов посетили школу «Интеллект» в ЛНР Фото:

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и глава ЛНР Леонид Пасечник посетили одно из лучших учебных заведений республики — УВК «Интеллект», где обучается более одной тысячи учеников. В рамках визита была оценена результативность проведенной реконструкции, включающей обновление трех корпусов общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров.

«Вместе с Сергеем Кириенко, главой Росмолодежи Григорием Гуровым и руководителем „Движения Первых“ Артуром Орловым посетили одну из лучших школ ЛНР — УВК „Интеллект“. Здесь учится более 1000 луганских школьников. Шеф-регион Москва провел капитальную реконструкцию зданий — а это три корпуса площадью более 18 тысяч квадратных метров», — написал Пасечник в своем официальном telegram-канале. Он также добавил, что была благоустроена прилегающая территория школы.

Делегация познакомилась с деятельностью школьного музея и кружка по судомоделированию
Делегация познакомилась с деятельностью школьного музея и кружка по судомоделированию
Фото:

В ходе визита были осмотрены учебные аудитории, оборудованные передовой компьютерной техникой и современным лабораторным инвентарем. Также было чиновники познакомились с деятельностью школьного музея и кружка по судомоделированию. Помимо этого, они посетили различные спортивные секции, пользующиеся большой популярностью среди учащихся.

«Со школьниками получилась увлекательная и вдохновляющая беседа. Полезная, как для ребят, так и для нас, взрослых. От кого еще можно услышать столько идей по наполнению молодежных проектов, как ни от самих участников этих программ! Я очень благодарен нашим ребятам за их активность и интерес! Уверен, что большинство инициатив луганских школьников будут реализованы! Сегодня в очередной раз испытал гордость за наше подрастающее поколение!» — заключил Пасечник.

Учебное заведение стало источником вдохновения для жителей региона
Учебное заведение стало источником вдохновения для жителей региона
Фото:

По словам главы региона, наибольшее количество времени делегация провела в Центре детских инициатив, который был открыт чуть более года назад. Это заведение является источником вдохновения для школьников, желающих разрабатывать и реализовывать собственные проекты. Примером успешной реализации такой инициативы стал Межрегиональный фестиваль кино- и видеотворчества, который второй год подряд организуют учащиеся школы «Интеллект».

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и глава ЛНР Леонид Пасечник посетили одно из лучших учебных заведений республики — УВК «Интеллект», где обучается более одной тысячи учеников. В рамках визита была оценена результативность проведенной реконструкции, включающей обновление трех корпусов общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров. «Вместе с Сергеем Кириенко, главой Росмолодежи Григорием Гуровым и руководителем „Движения Первых“ Артуром Орловым посетили одну из лучших школ ЛНР — УВК „Интеллект“. Здесь учится более 1000 луганских школьников. Шеф-регион Москва провел капитальную реконструкцию зданий — а это три корпуса площадью более 18 тысяч квадратных метров», — написал Пасечник в своем официальном telegram-канале. Он также добавил, что была благоустроена прилегающая территория школы. В ходе визита были осмотрены учебные аудитории, оборудованные передовой компьютерной техникой и современным лабораторным инвентарем. Также было чиновники познакомились с деятельностью школьного музея и кружка по судомоделированию. Помимо этого, они посетили различные спортивные секции, пользующиеся большой популярностью среди учащихся. «Со школьниками получилась увлекательная и вдохновляющая беседа. Полезная, как для ребят, так и для нас, взрослых. От кого еще можно услышать столько идей по наполнению молодежных проектов, как ни от самих участников этих программ! Я очень благодарен нашим ребятам за их активность и интерес! Уверен, что большинство инициатив луганских школьников будут реализованы! Сегодня в очередной раз испытал гордость за наше подрастающее поколение!» — заключил Пасечник. По словам главы региона, наибольшее количество времени делегация провела в Центре детских инициатив, который был открыт чуть более года назад. Это заведение является источником вдохновения для школьников, желающих разрабатывать и реализовывать собственные проекты. Примером успешной реализации такой инициативы стал Межрегиональный фестиваль кино- и видеотворчества, который второй год подряд организуют учащиеся школы «Интеллект».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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