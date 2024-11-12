Машиниста крана обвинили в поджоге военкомата Москвы по заданию Киева

Машинист башенного крана Сергей Андреев обвиняется в госизмене и поджоге военного комиссариата Москвы, сообщили в военном суде. Андрееву вменяется ряд серьезных преступлений, включая незаконное обращение с взрывчаткой, незаконное изготовление оружия, госизмена и участие в террористической деятельности.
«В отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района ЮЗАО Москвы. Он был задержан 3 ноября 2023 года, в настоящий момент 2-й Западный окружной военный суд приступил к его [дела] рассмотрению по существу», — рассказали ТАСС представители суда.
По версии следствия, Андреев принимал участие в украинском проекте «Хочу жить», который якобы контролируется Главным управлением разведки Минобороны Украины. Общение с украинскими кураторами и получение инструкций по созданию зажигательных устройств через мессенджер Telegram указывают на организованную диверсионную деятельность на территории России.
Ранее суд Хабаровского края вынес приговор жителю Комсомольска-на-Амуре, признав его виновным в госизмене. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима 12,5 лет. Обвинение заключалось в попытке передачи информации о деятельности одного из оборонных заводов региона в Минобороны Украины.
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