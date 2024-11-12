Пасечник и Кириенко открыли в Луганске памятник Герою СССР Гребеннику. Фото

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В Луганске установили памятник Кузьме Гребенникову
В Луганске установили памятник Кузьме Гребенникову Фото:

В Луганске открыли памятник советскому военачальнику, герою СССР Кузьме Гребеннику. Торжественная церемония прошла в Сквере пограничников с участием первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, зампреда Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко и главы ЛНР Леонида Пасечника.

«С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко открыли в луганском Сквере пограничников памятник нашему легендарному земляку Кузьме Гребеннику. Имя этого человека золотыми буквами вписано в историю нашей страны и отечественных спецслужб», — написал Пасечник в своем официальном telegram-канале.

В церемонии открытия памятника приняли участие Сергей Кириенко (крайний слева) и Николай Овсиенко (второй справа)
В церемонии открытия памятника приняли участие Сергей Кириенко (крайний слева) и Николай Овсиенко (второй справа)
Фото:

Памятник Кузьме Гребеннику установлен на его малой родине. Военачальник, происходящий из семьи шахтеров, стал символом стойкости и героизма для многих поколений. Его жизнь и деятельность на протяжении Гражданской и Великой Отечественной войн, а также руководство пограничными органами, оставили значимый след в истории страны, подчеркнул Пасечник.

«Искренне благодарю РВИО, администрацию президента России и Федеральную службу безопасности за помощь в создании и установке этого памятника у нас в республике», — заключил глава ЛНР. По его словам, путь Гребенникова являтся лучшим ориентом для нынешней молодежи.

Кузьма Гребенников, генерал-лейтенант гвардии и Герой Советского Союза, также удостоен звания Почетного чекиста. Он принимал активное участие в операциях против милитаристской Японии, а также в подавлении националистического подполья на Украине. В течение многих лет Гребенников возглавлял пограничные службы страны.

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В Луганске открыли памятник советскому военачальнику, герою СССР Кузьме Гребеннику. Торжественная церемония прошла в Сквере пограничников с участием первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, зампреда Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко и главы ЛНР Леонида Пасечника. «С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко открыли в луганском Сквере пограничников памятник нашему легендарному земляку Кузьме Гребеннику. Имя этого человека золотыми буквами вписано в историю нашей страны и отечественных спецслужб», — написал Пасечник в своем официальном telegram-канале. Памятник Кузьме Гребеннику установлен на его малой родине. Военачальник, происходящий из семьи шахтеров, стал символом стойкости и героизма для многих поколений. Его жизнь и деятельность на протяжении Гражданской и Великой Отечественной войн, а также руководство пограничными органами, оставили значимый след в истории страны, подчеркнул Пасечник. «Искренне благодарю РВИО, администрацию президента России и Федеральную службу безопасности за помощь в создании и установке этого памятника у нас в республике», — заключил глава ЛНР. По его словам, путь Гребенникова являтся лучшим ориентом для нынешней молодежи. Кузьма Гребенников, генерал-лейтенант гвардии и Герой Советского Союза, также удостоен звания Почетного чекиста. Он принимал активное участие в операциях против милитаристской Японии, а также в подавлении националистического подполья на Украине. В течение многих лет Гребенников возглавлял пограничные службы страны.
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