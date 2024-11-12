Жителя Севастополя задержали за попытку поджечь ТЭС по указке Киева

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Пожар на территории бывшего Уралмашзавода. Екатеринбург, рельсы, железная дорога
Мужчина пытался поджечь железнодорожные пути, сообщает ФСБ Фото:

Житель Севастополя пытался поджечь железную дорогу возле Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в ФСБ.

Ведомство уточняет, что мужчина получил задание из Киева. Сейчас он задержан, передает РИА Новости.

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Житель Севастополя пытался поджечь железную дорогу возле Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в ФСБ. Ведомство уточняет, что мужчина получил задание из Киева. Сейчас он задержан, передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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