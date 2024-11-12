Жителя Севастополя задержали за попытку поджечь ТЭС по указке Киева

Мужчина пытался поджечь железнодорожные пути, сообщает ФСБ
Житель Севастополя пытался поджечь железную дорогу возле Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в ФСБ.
Ведомство уточняет, что мужчина получил задание из Киева. Сейчас он задержан, передает РИА Новости.
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