В Самаре эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

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Ученики и преподаватели были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании
Ученики и преподаватели были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании Фото:

Учащихся и сотрудников нескольких школ в Самаре эвакуировали после анонимных звонков о минировании. Также на проверку была закрыта станция метро, сообщили в администрации города.

«В ряд школ Самары поступили анонимные звонки о „минировании“ зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы», — передает РИА Новости сообщение мэрии Самары.

Также после анонимного звонка о минировании на проверку закрылась станция метро «Гагаринская». Поезда следовали мимо нее, без остановки. В результате проверки посторонних предметов не обнаружили. 

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Учащихся и сотрудников нескольких школ в Самаре эвакуировали после анонимных звонков о минировании. Также на проверку была закрыта станция метро, сообщили в администрации города. «В ряд школ Самары поступили анонимные звонки о „минировании“ зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы», — передает РИА Новости сообщение мэрии Самары. Также после анонимного звонка о минировании на проверку закрылась станция метро «Гагаринская». Поезда следовали мимо нее, без остановки. В результате проверки посторонних предметов не обнаружили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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