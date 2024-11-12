В Самаре эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Учащихся и сотрудников нескольких школ в Самаре эвакуировали после анонимных звонков о минировании. Также на проверку была закрыта станция метро, сообщили в администрации города.
«В ряд школ Самары поступили анонимные звонки о „минировании“ зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы», — передает РИА Новости сообщение мэрии Самары.
Также после анонимного звонка о минировании на проверку закрылась станция метро «Гагаринская». Поезда следовали мимо нее, без остановки. В результате проверки посторонних предметов не обнаружили.
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