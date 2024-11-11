11 ноября 2024

Помощнику главы Астрахани Григоряну сократили срок по делу о вымогательстве

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Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Защита ожидает, когда у осужденного появится право выйти по УДО Фото:

Столичный суд сократил срок наказания с семи до пяти лет в колонии строгого режима помощнику мэра Астрахани, главе реготделения партии «Родина» Карену Григоряну. Это информация содержится в апелляционном определении ведомства.

«Приговор Хамовнического районного суда Москвы в отношении Карена Григоряна <…>. Смягчить наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в документе, с которым ознакомилось ТАСС.

Также из мотивировочной части исключили указание на действие преступления «группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами». Адвокат осужденного Алексей Цаплин заверил журналистов, что защита не планирует подавать кассационную жалобу.

Григоряна в мае признали виновным в вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Речь идет о сумме в 4,5 млн рублей.

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Столичный суд сократил срок наказания с семи до пяти лет в колонии строгого режима помощнику мэра Астрахани, главе реготделения партии «Родина» Карену Григоряну. Это информация содержится в апелляционном определении ведомства. «Приговор Хамовнического районного суда Москвы в отношении Карена Григоряна <…>. Смягчить наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в документе, с которым ознакомилось ТАСС. Также из мотивировочной части исключили указание на действие преступления «группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами». Адвокат осужденного Алексей Цаплин заверил журналистов, что защита не планирует подавать кассационную жалобу. Григоряна в мае признали виновным в вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Речь идет о сумме в 4,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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