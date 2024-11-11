Помощнику главы Астрахани Григоряну сократили срок по делу о вымогательстве

12 ноября 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Защита ожидает, когда у осужденного появится право выйти по УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Столичный суд сократил срок наказания с семи до пяти лет в колонии строгого режима помощнику мэра Астрахани, главе реготделения партии «Родина» Карену Григоряну. Это информация содержится в апелляционном определении ведомства. «Приговор Хамовнического районного суда Москвы в отношении Карена Григоряна <…>. Смягчить наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в документе, с которым ознакомилось ТАСС. Также из мотивировочной части исключили указание на действие преступления «группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами». Адвокат осужденного Алексей Цаплин заверил журналистов, что защита не планирует подавать кассационную жалобу. Григоряна в мае признали виновным в вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Речь идет о сумме в 4,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Столичный суд сократил срок наказания с семи до пяти лет в колонии строгого режима помощнику мэра Астрахани, главе реготделения партии «Родина» Карену Григоряну. Это информация содержится в апелляционном определении ведомства. «Приговор Хамовнического районного суда Москвы в отношении Карена Григоряна <…>. Смягчить наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в документе, с которым ознакомилось ТАСС. Также из мотивировочной части исключили указание на действие преступления «группой лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами». Адвокат осужденного Алексей Цаплин заверил журналистов, что защита не планирует подавать кассационную жалобу. Григоряна в мае признали виновным в вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Речь идет о сумме в 4,5 млн рублей.