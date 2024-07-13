В Турции произошло смертельное ДТП с туристами

Два человека погибли и почти 30 получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в турецком городе Мугла. Об этом сообщает издание TGRT Haber.
«По предварительным данным, погибли два человека, получили ранения 28 человек, из них четверо — тяжелые», — пишет TGRT Haber. Некоторые пассажиры оказались в ловушке, другие были выброшены из автобуса.
Свидетели немедленно сообщили о происшествии в службу экстренной помощи, и на место были направлены спасательные бригады. Местные жители также приняли активное участие в оказании первой помощи пострадавшим до прибытия скорой помощи.
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Два человека погибли и почти 30 получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в турецком городе Мугла. Об этом сообщает издание TGRT Haber. «По предварительным данным, погибли два человека, получили ранения 28 человек, из них четверо — тяжелые», — пишет TGRT Haber. Некоторые пассажиры оказались в ловушке, другие были выброшены из автобуса. Свидетели немедленно сообщили о происшествии в службу экстренной помощи, и на место были направлены спасательные бригады. Местные жители также приняли активное участие в оказании первой помощи пострадавшим до прибытия скорой помощи.