Происшествия ДТП В Турции произошло смертельное ДТП с туристами 13 июля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 + В результате ДТП с туристическим автобусом в Турции два человека погибли и еще 28 ранены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два человека погибли и почти 30 получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в турецком городе Мугла. Об этом сообщает издание TGRT Haber. «По предварительным данным, погибли два человека, получили ранения 28 человек, из них четверо — тяжелые», — пишет TGRT Haber . Некоторые пассажиры оказались в ловушке, другие были выброшены из автобуса. Свидетели немедленно сообщили о происшествии в службу экстренной помощи, и на место были направлены спасательные бригады. Местные жители также приняли активное участие в оказании первой помощи пострадавшим до прибытия скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Два человека погибли и почти 30 получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в турецком городе Мугла. Об этом сообщает издание TGRT Haber. «По предварительным данным, погибли два человека, получили ранения 28 человек, из них четверо — тяжелые», — пишет TGRT Haber. Некоторые пассажиры оказались в ловушке, другие были выброшены из автобуса. Свидетели немедленно сообщили о происшествии в службу экстренной помощи, и на место были направлены спасательные бригады. Местные жители также приняли активное участие в оказании первой помощи пострадавшим до прибытия скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям