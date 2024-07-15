Украинского футболиста поймали на подмене допинг-пробы

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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, мяч, мячи, футбольное поле, спорт, футбольный мяч, игра
Украинский нападающий отстранен от игр Фото:

Украинский нападающий Денис Баланюк временно отстранен от игр за попытку подмены допинг-пробы. Информация об этом опубликована на сайте Национального антидопингового центра Украины

Срок временного отстранения исчисляется с 26 декабря 2023 года. Баланюк не играл в клубах с ноября 2023 года. Последним из них для него стал грузинский «Самгурали». Также, в 2020—2021 годы, футболист выступал за московское «Торпедо». На Украине он играл только на молодежном и юношеском уровнях.

Также ранее французский футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «360.ru»

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Украинский нападающий Денис Баланюк временно отстранен от игр за попытку подмены допинг-пробы. Информация об этом опубликована на сайте Национального антидопингового центра Украины Срок временного отстранения исчисляется с 26 декабря 2023 года. Баланюк не играл в клубах с ноября 2023 года. Последним из них для него стал грузинский «Самгурали». Также, в 2020—2021 годы, футболист выступал за московское «Торпедо». На Украине он играл только на молодежном и юношеском уровнях. Также ранее французский футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «360.ru»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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