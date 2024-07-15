Украинского футболиста поймали на подмене допинг-пробы

15 июля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Украинский нападающий отстранен от игр Фото: Илья Московец © URA.RU Украинский нападающий Денис Баланюк временно отстранен от игр за попытку подмены допинг-пробы. Информация об этом опубликована на сайте Национального антидопингового центра Украины Срок временного отстранения исчисляется с 26 декабря 2023 года. Баланюк не играл в клубах с ноября 2023 года. Последним из них для него стал грузинский «Самгурали». Также, в 2020—2021 годы, футболист выступал за московское «Торпедо». На Украине он играл только на молодежном и юношеском уровнях. Также ранее французский футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «360.ru» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский нападающий Денис Баланюк временно отстранен от игр за попытку подмены допинг-пробы. Информация об этом опубликована на сайте Национального антидопингового центра Украины Срок временного отстранения исчисляется с 26 декабря 2023 года. Баланюк не играл в клубах с ноября 2023 года. Последним из них для него стал грузинский «Самгурали». Также, в 2020—2021 годы, футболист выступал за московское «Торпедо». На Украине он играл только на молодежном и юношеском уровнях. Также ранее французский футболист был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «360.ru»