ВС России продвинулись на торецком и часовярском направлениях: карта СВО на 21 августа

ВС РФ укрепили свои позиции у Григоровки и продвинулись в Северном

21 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Военные РФ продвинулись у Северного, Дружбы на торецком участке и расширяют позиции к Птичьему на донецком направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные продвинулись на торецком направлении. Там ВС РФ продвинулись в северных частях Северного и Дружбы. На часоворяском участке фронта были укреплены позиции южнее Григоровки. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Торецкое и часовоярское направления ВС РФ добились прогресса на торецком направлении, продвинувшись в северной части населенного пункта Северное и в северной части Дружбы, а также вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Зафиксировано продвижение войск на участке шириной до 5,15 километров и на глубину до одного километра. Кроме того, в северной части Новгородского (Нью-Йорк) и в районе Железного наблюдается высокая интенсивность боевых действий. Подробности о характере столкновений и изменениях на линии фронта не уточняются. На часовярском направлении российские войска укрепили свои позиции в Григоровском лесу, расположенном южнее Григоровки. Укрепление позиций произошло на участке шириной до 2,36 километров, передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. Донецкое направление За прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию ДНР, было выпущено 63 боеприпаса. В результате этого ранения получили 10 мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры и 14 жилых домов. Также на донецком направлении был уничтожен опорный пункт ВСУ. Задачу выполнили танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск. Разведка и корректировка огня по целям осуществлялась с помощью беспилотников, передает Минобороны РФ. Кроме того, в Константиновке, Гродовке и Новогродовке продолжаются бои. В Камышовке российские военные зацепились за окраины населенного пункта и начинают расширять позиции к Птичьему, передает telegram-канал WarGonzo. Запорожское направление В районе населенного пункта Работино расчет орудия Д-30 группировки «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт армии Украины. В Минобороны отметили, что он был замаскирован в лесополосе, находящейся севернее населенного пункта. Авдеевское и южнодонецкое направления Три контратаки ВСУ на авдеевском направлении помог сорвать расчет новейшей инженерной системы «Земледелие» российских военных. Он удаленно заминировал подходы к позициям ВС РФ, заявили в Минобороны. В районе Времьевского выступа на южнодонецком направлении штурмовые подразделения бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток» захватили несколько опорных пунктов ВСУ. По словам военных России, подразделения армии Украины на этом участке сильно ослаблены, поэтому у него только один выход — оставить свои позиции, заявили в Минобороны. Харьковское направление Танк Т-64 украинских военных на харьковском направлении был поражен прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» российских войск. Танк был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий, он передвигался вдоль лесополосы, отметили в военном ведомстве. Кроме того, в районе Глубокого и Волчанска продолжаются бои, пишет telegram-канал WarGonzo. Курская область В приграничном районе региона экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М ликвидировал скопление бронетехники и живой силы украинской армии. Удар был нанесен авиационными ракетами, заявили в российском военном ведомстве. Также выяснилось, что ЧВК Forward Observation Group из США, находившаяся два года на Украине и участвовавшая в боя в Курской области, принимала участие в подготовке провокации на украинской территории с помощью химического оружия. Таким образом бойцы ЧВК хотели создать основания для обвинений России в якобы применении химоружия против мирных украинцев. Позже Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в боевых действиях на стороне Украины. Атаки ВСУ на регионы России В общей сложности за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 45 беспилотников ВСУ, включая 11 над Московской областью. Так, в Брянской области было сбито 23 украинских дронов, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам из telegram-канала, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не выявлено. На месте проводят работы экстренные службы и оперативники. Новость по теме Самая масштабная атака беспилотников ВСУ по Москве: что известно к этому часу Над Белгородской областью было сбито шесть дронов, над Калужской — три, а над Курской — два. Также в Московской области средства ПВО уничтожили 11 БПЛА. Мэр Сергей Собянин заявил, что произошедшее является одной из самых массированных атак ВСУ на регион с начала украинского конфликта. В Ростовской области в западной части сбили ракету. По данным губернатора Василия Голубева из его telegram-канала, разрушений и жертв не обнаружено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные продвинулись на торецком направлении. Там ВС РФ продвинулись в северных частях Северного и Дружбы. На часоворяском участке фронта были укреплены позиции южнее Григоровки. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ добились прогресса на торецком направлении, продвинувшись в северной части населенного пункта Северное и в северной части Дружбы, а также вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Зафиксировано продвижение войск на участке шириной до 5,15 километров и на глубину до одного километра. Кроме того, в северной части Новгородского (Нью-Йорк) и в районе Железного наблюдается высокая интенсивность боевых действий. Подробности о характере столкновений и изменениях на линии фронта не уточняются. На часовярском направлении российские войска укрепили свои позиции в Григоровском лесу, расположенном южнее Григоровки. Укрепление позиций произошло на участке шириной до 2,36 километров, передает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. За прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию ДНР, было выпущено 63 боеприпаса. В результате этого ранения получили 10 мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры и 14 жилых домов. Также на донецком направлении был уничтожен опорный пункт ВСУ. Задачу выполнили танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск. Разведка и корректировка огня по целям осуществлялась с помощью беспилотников, передает Минобороны РФ. Кроме того, в Константиновке, Гродовке и Новогродовке продолжаются бои. В Камышовке российские военные зацепились за окраины населенного пункта и начинают расширять позиции к Птичьему, передает telegram-канал WarGonzo. В районе населенного пункта Работино расчет орудия Д-30 группировки «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт армии Украины. В Минобороны отметили, что он был замаскирован в лесополосе, находящейся севернее населенного пункта. Три контратаки ВСУ на авдеевском направлении помог сорвать расчет новейшей инженерной системы «Земледелие» российских военных. Он удаленно заминировал подходы к позициям ВС РФ, заявили в Минобороны. В районе Времьевского выступа на южнодонецком направлении штурмовые подразделения бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Восток» захватили несколько опорных пунктов ВСУ. По словам военных России, подразделения армии Украины на этом участке сильно ослаблены, поэтому у него только один выход — оставить свои позиции, заявили в Минобороны. Танк Т-64 украинских военных на харьковском направлении был поражен прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» российских войск. Танк был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий, он передвигался вдоль лесополосы, отметили в военном ведомстве. Кроме того, в районе Глубокого и Волчанска продолжаются бои, пишет telegram-канал WarGonzo. В приграничном районе региона экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М ликвидировал скопление бронетехники и живой силы украинской армии. Удар был нанесен авиационными ракетами, заявили в российском военном ведомстве. Также выяснилось, что ЧВК Forward Observation Group из США, находившаяся два года на Украине и участвовавшая в боя в Курской области, принимала участие в подготовке провокации на украинской территории с помощью химического оружия. Таким образом бойцы ЧВК хотели создать основания для обвинений России в якобы применении химоружия против мирных украинцев. Позже Forward Observation Group отказалась комментировать свое участие в боевых действиях на стороне Украины. В общей сложности за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 45 беспилотников ВСУ, включая 11 над Московской областью. Так, в Брянской области было сбито 23 украинских дронов, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам из telegram-канала, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не выявлено. На месте проводят работы экстренные службы и оперативники. Над Белгородской областью было сбито шесть дронов, над Калужской — три, а над Курской — два. Также в Московской области средства ПВО уничтожили 11 БПЛА. Мэр Сергей Собянин заявил, что произошедшее является одной из самых массированных атак ВСУ на регион с начала украинского конфликта. В Ростовской области в западной части сбили ракету. По данным губернатора Василия Голубева из его telegram-канала, разрушений и жертв не обнаружено.