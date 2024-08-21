Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к восьми годам колонии

Дмитрий Гудков заочно приговорен к восьми годам заключения
Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков, направленных на дискредитацию российской армии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на прокуратуру.
«Заочно приговорили к восьми годам за распространение фейков», — передает прокуратура Москвы в Telegram. Отмечается, что причиной для приговора стала деятельность Гудкова, который занимался распространением военных фейков.
*Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
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