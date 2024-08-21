Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к восьми годам колонии

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Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, гудков дмитрий
Дмитрий Гудков заочно приговорен к восьми годам заключения Фото:

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков, направленных на дискредитацию российской армии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на прокуратуру.

«Заочно приговорили к восьми годам за распространение фейков», — передает прокуратура Москвы в Telegram. Отмечается, что причиной для приговора стала деятельность Гудкова, который занимался распространением военных фейков.

*Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков, направленных на дискредитацию российской армии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на прокуратуру. «Заочно приговорили к восьми годам за распространение фейков», — передает прокуратура Москвы в Telegram. Отмечается, что причиной для приговора стала деятельность Гудкова, который занимался распространением военных фейков. *Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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