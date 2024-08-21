Экс-депутата Гудкова* заочно приговорили к восьми годам колонии

21 августа 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Гудков заочно приговорен к восьми годам заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков, направленных на дискредитацию российской армии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на прокуратуру. «Заочно приговорили к восьми годам за распространение фейков», — передает прокуратура Москвы в Telegram. Отмечается, что причиной для приговора стала деятельность Гудкова, который занимался распространением военных фейков. *Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков, направленных на дискредитацию российской армии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на прокуратуру. «Заочно приговорили к восьми годам за распространение фейков», — передает прокуратура Москвы в Telegram. Отмечается, что причиной для приговора стала деятельность Гудкова, который занимался распространением военных фейков. *Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.