Появились кадры задержания высокопоставленного сотрудника ФСИН Тимченко в трусах

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В Москве задержали крупного чиновника по обвинению во взятке Фото:

Появилось видео задержания начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Чиновник встретил правоохранителей в трусах.

«На кадрах Тимченко в одних трусах открывает дверь представителям правоохранительных органов. Его укладывают лицом в пол, затем просят подняться», — передает газета «Известия» в своем telegram-канале.

Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было заведено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в России. Он должен был проконтролировать переход на отечественное программное обеспечение.

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Появилось видео задержания начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Чиновник встретил правоохранителей в трусах. «На кадрах Тимченко в одних трусах открывает дверь представителям правоохранительных органов. Его укладывают лицом в пол, затем просят подняться», — передает газета «Известия» в своем telegram-канале. Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было заведено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в России. Он должен был проконтролировать переход на отечественное программное обеспечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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