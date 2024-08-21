Появились кадры задержания высокопоставленного сотрудника ФСИН Тимченко в трусах

21 августа 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Москве задержали крупного чиновника по обвинению во взятке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Появилось видео задержания начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Чиновник встретил правоохранителей в трусах. «На кадрах Тимченко в одних трусах открывает дверь представителям правоохранительных органов. Его укладывают лицом в пол, затем просят подняться», — передает газета «Известия» в своем telegram-канале. Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было заведено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в России. Он должен был проконтролировать переход на отечественное программное обеспечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео задержания начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Чиновник встретил правоохранителей в трусах. «На кадрах Тимченко в одних трусах открывает дверь представителям правоохранительных органов. Его укладывают лицом в пол, затем просят подняться», — передает газета «Известия» в своем telegram-канале. Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было заведено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в России. Он должен был проконтролировать переход на отечественное программное обеспечение.