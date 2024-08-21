Появились кадры задержания высокопоставленного сотрудника ФСИН Тимченко в трусах

Появилось видео задержания начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Чиновник встретил правоохранителей в трусах.
«На кадрах Тимченко в одних трусах открывает дверь представителям правоохранительных органов. Его укладывают лицом в пол, затем просят подняться», — передает газета «Известия» в своем telegram-канале.
Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было заведено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в России. Он должен был проконтролировать переход на отечественное программное обеспечение.
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