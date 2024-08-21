Минэкономразвития озвучило показатель годовой инфляции в РФ

Минэкономразвития: показатель годовой инфляции составляет свыше 9%

21 августа 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Годовая инфляция составляет в районе 9,04%, отметили в Минэкономразвития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инфляция в России в годовом выражении составила 9,04% на 19 августа. При этом еще неделей ранее данные составляли 9,07%. Соответствующие данные привело Министерство экономического развития РФ. Из данных министерства следует, что цены на продовольственные товары не изменились, при этом снизилась стоимость на овощи. Также из анализа стало известно, что также упали цены на услуги (на 0,07%), при этом выросла стоимость непродовольственных товаров (на 0,14%). Статистику приводит РИА Новости. На днях сообщалось, что правительство РФ намерено увеличить доходы россиян из ряда категорий. В частности, на 5,1% предлагалось повысить зарплату преподавателям, медикам и сотрудникам гидрометцентров. Отмечается, что такое решение со стороны властей сохранит баланс доходов россиян и стоимости товаров и услуг. В конце июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. Связано решение с высокой инфляцией в стране. Ранее оценка находилась в диапазоне прогноза Банка России в 6,5-7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инфляция в России в годовом выражении составила 9,04% на 19 августа. При этом еще неделей ранее данные составляли 9,07%. Соответствующие данные привело Министерство экономического развития РФ. Из данных министерства следует, что цены на продовольственные товары не изменились, при этом снизилась стоимость на овощи. Также из анализа стало известно, что также упали цены на услуги (на 0,07%), при этом выросла стоимость непродовольственных товаров (на 0,14%). Статистику приводит РИА Новости. На днях сообщалось, что правительство РФ намерено увеличить доходы россиян из ряда категорий. В частности, на 5,1% предлагалось повысить зарплату преподавателям, медикам и сотрудникам гидрометцентров. Отмечается, что такое решение со стороны властей сохранит баланс доходов россиян и стоимости товаров и услуг. В конце июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. Связано решение с высокой инфляцией в стране. Ранее оценка находилась в диапазоне прогноза Банка России в 6,5-7%.