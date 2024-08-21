В Британии предупредили о стыдных симптомах рака, которые нельзя игнорировать

The Sun: рак кишечника хорошо лечится при ранней диагностике

22 августа 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

При раке больной резко теряет вес Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Британии медики предупредили о стыдных симптомах рака, которые нельзя игнорировать. Симптомы включают кровотечение из заднего прохода, изменение ритма дефекации. «Кровотечение из заднего прохода, изменение ритма дефекации, а также внезапную и необъяснимую потерю веса нельзя игнорировать. Данные симптомы могут свидетельствовать о заболевании раком кишечника», — сообщает английская газета The Sun . Издание отмечает, что рак кишечника поддается лечению, если диагностировать его на ранней стадии. Исследования показывают, что девять из десяти человек выживают, если данный вид рака выявляют на самой ранней стадии. Однако этот показатель значительно снижается при поздней диагностике. В Британии ранее назвали неочевидный симптом рака поджелудочной железы. Биолог из Ньюкасла (Австралия) Рейчел Смит рассказала, как ее муж, у которого был отличный аппетит, перестал доедать даже свои любимые блюда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Британии медики предупредили о стыдных симптомах рака, которые нельзя игнорировать. Симптомы включают кровотечение из заднего прохода, изменение ритма дефекации. «Кровотечение из заднего прохода, изменение ритма дефекации, а также внезапную и необъяснимую потерю веса нельзя игнорировать. Данные симптомы могут свидетельствовать о заболевании раком кишечника», — сообщает английская газета The Sun. Издание отмечает, что рак кишечника поддается лечению, если диагностировать его на ранней стадии. Исследования показывают, что девять из десяти человек выживают, если данный вид рака выявляют на самой ранней стадии. Однако этот показатель значительно снижается при поздней диагностике. В Британии ранее назвали неочевидный симптом рака поджелудочной железы. Биолог из Ньюкасла (Австралия) Рейчел Смит рассказала, как ее муж, у которого был отличный аппетит, перестал доедать даже свои любимые блюда.